Wien - Am EUR Investmentgrade Credit-Markt sind seit Q2 2017 die Risikoprämien abermals deutlich gesunken, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) in ihrer aktuellen Finanzanalyse "Strategie Globale Märkte Q1/2018".Im gesamten Jahr 2017 habe man mit dieser Assetklasse einen Gesamtertrag von 3,0% erwirtschaften können. Das EUR High-Yield Segment habe sich bis Ende Oktober 2017 nahezu ident zum Investmentgrade-Segment entwickelt. Mit Anfang November seien die Risikoprämien für Hochrisikoanleihen jedoch beträchtlich angestiegen, womit es zu einer ähnlichen Schwächephase gekommen sei, wie an den europäischen Aktienmärkten und zudem eine relativ deutliche Abkopplung von der Entwicklung des Investmentgrade-Segments beobachtbar gewesen sei. Mit einer Gesamtertragsentwicklung seit Jahresbeginn von 6,0% und um 71 BP niedrigeren Risikoprämien als zu Jahresbeginn präsentiere sich diese Hochrisiko-Anleiheklasse dennoch außergewöhnlich stark.

