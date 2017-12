FRANKFURT (Dow Jones)--Das Geldvermögen der Deutschen legt weiter zu. Zum Ende des Jahres dürfte das gesamte Geldvermögen der privaten Haushalte um mehr als 5 Prozent auf knapp 5.900 Milliarden Euro gestiegen sein, teilte die Allianz Research mit. Damit fiel der Zuwachs in etwa so stark aus wie vor zehn Jahren, im Jahr 2007, dem letzten Vorkrisenjahr, als zuletzt eine Fünf vor dem Komma stand.

Angesichts der fortdauernden Niedrigzinsen komme dieses kräftige Wachstum des Geldvermögens vielleicht etwas überraschend, erklärte die Allianz. Dahinter stehe aber eine unvermindert hohe Spartätigkeit, getragen von der robusten Entwicklung der Einkommen, sowie eine starke Performance der Aktienmärkte - die von den deutschen Sparern nicht mehr gänzlich ignoriert werde.

Im Jahr 2017 hätten die deutschen Sparer etwas mehr Renditebewusstsein gezeigt und sich wieder etwas stärker an den Kapitalmärkten engagiert, vornehmlich in Form von Investmentfonds. Nachdem sich der DAX in den Jahren seit der Krise mehr oder weniger kontinuierlich nach oben bewegt und dabei mehr als verdreifacht habe, komme dieser vorsichtige Schwenk im Sparverhalten keine Sekunde zu früh.

An der generellen Präferenz der deutschen Sparer für liquide und risikoarme Anlageformen ändere dies dennoch wenig. Immer noch werden knapp 40 Prozent des Geldvermögens - über 2.300 Milliarden Euro - in Form von Bargeld und Bankeinlagen gehalten. Bei einer geschätzten realen Rendite dieser Anlageform von minus 1,4 Prozent in diesem Jahr belaufen sich die Kaufkraftverluste auf knapp 35 Milliarden Euro - dies entspreche immerhin 2 Prozent der privaten Konsumausgaben 2017.

December 29, 2017

