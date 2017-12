Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt büsst am letzten Handelstag vor dem Jahreswechsel leicht an Wert ein. Der Leitindex SMI bewegt sich in einem flauen Handel mit dünnen Umsätzen in einer engen Bandbreite von nur circa 25 Zählern. Viele Anleger hätten sich an Weihnachten in die Ferien verabschiedet und ihre Bücher geschlossen, heisst es im Handel. Für einen erneuten Anstieg fehlten daher jetzt einfach die Volumen. Ausserdem betrachteten gewisse Investoren das Geschehen von der Seitenlinie aus, da sie ihren Fokus bereits auf das neue Jahr richteten.

Somit konnten bisher auch die guten Vorgaben aus den USA und aus Asien an einem nachrichtenarmen Tag nicht für Unterstützung an der Schweizer Börse sorgen. Nach der bereits schwachen Eröffnung am Morgen scheint das am 19. Dezember erzielte SMI-Jahreshoch von 9'468,84 Punkten somit klar ausser Reichweite zu verbleiben. Denn auch von Konjunkturseite her sind am Freitagnachmittag die Termine, die Unterstützung bieten könnten, spärlich gesät.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.55 Uhr 0,26% tiefer bei 9'381,80 Punkten. Zum Jahresende lässt sich somit konstatieren, dass 2017 ein sehr gutes Börsenjahr war. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert derweil am Berichtstag 0,25% auf 1'518,26 Punkte und der breite Swiss Performance ...

