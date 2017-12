NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Bank Goldman Sachs Group rechnet wegen der neuen Steuergesetzgebung im Schlussquartal 2017 mit einem Gewinnrückgang von 5 Milliarden US-Dollar. In einer Eingabe an die US-Börsenaufsicht erklärte die Bank am Freitag, rund zwei Drittel des erwarteten Betrags sei auf die Repatriierungssteuer zurückzuführen.

