Die Klage der Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) gegen die AMAG

nimmt die AMAG mit Unverständnis zur Kenntnis. Die Occasionspreise

der Dieselfahrzeuge des Volkswagenkonzerns sind gleich oder besser

als die der Mitbewerber. Dies halten anderem die Branchenexperten von

Eurotax fest - von einem «Wertzerfall» kann keine Rede sein. Die AMAG

bedauert die durch die SKS geschürte Verunsicherung bei den

Fahrzeughaltern.



Die AMAG hat die «Sammel»-Klage der SKS mit Unverständnis zur

Kenntnis genommen. Die von der SKS behaupteten Ansprüche der Kunden

gegen die AMAG würden eine widerrechtliche Täuschung voraussetzen,

welche mit Nachdruck zurückgewiesen wird. Auch ein

Schadenersatzanspruch ist nur gegeben, sofern und soweit tatsächlich

ein finanzieller Schaden entstanden ist. Ein solcher Schaden ist

ebenso nicht ersichtlich. Insbesondere ist die Behauptung der SKS,

die Kunden hätten zu viel bezahlt oder erzielten auf dem

Occasionsmarkt «viel weniger Erlös», für die AMAG in keiner Weise

nachvollziehbar und überdies von der SKS nicht belegt.



Es erstaunt, dass eine Konsumentenschutzorganisation, die sich

darüber hinaus der Lauterkeit im Wettbewerb verschrieben hat, ohne

Tatsachenbelege operiert. Comparis hat in der von der SKS zitierten

Studie auch Wertsteigerungen z.B. eines Audi A3 aufgezeigt, was die

SKS jedoch verschweigt. Die SKS versucht, ihre Bekanntheit und

Medienwirkung zu eigenen Zwecken zu missbrauchen und entfernt sich

von den eigenen Zielen.



Branchenprofis wie Eurotax oder Auto-i-dat haben in ihren

monatlichen Studien, basierend auf tausenden von realen

Marktinformationen, keine signifikanten Preisveränderungen für

Dieselfahrzeuge der Volkswagen AG im Vergleich zu den Wettbewerbern

festgestellt. Auch im Vergleich zu Benzinfahrzeugen ergibt sich

maximal eine Differenz von 2 bis 3% (siehe unten Eurotax Grafik

Benzin versus Diesel), so dass die Behauptung von 15% völlig aus der

Luft gegriffen scheint.



Die aktuellen Occasionspreise der Volkswagen-Marken liegen aktuell

im oder sogar leicht über dem Marktumfeld. Es konnte beobachtet

werden, dass in den letzten Wochen die Diesel-Occasions-Preise der

durch die AMAG importierten Marken tendenziell über dem Durchschnitt

lagen.



[siehe Grafik im beiliegenden PDF]



Eurotax kommentiert dies wie folgt: «Der im betreffenden Zeitraum

generell rückläufige Restwerte-Trend ist primär eine Auswirkung der

Aufhebung des Euromindestkurses durch die Schweizerische Nationalbank

vom Januar 2015.»



[siehe Grafik im beiliegenden PDF]



Ein Schweizer Unternehmen:



Die AMAG hatte von der Dieselthematik bis zum 21. September 2015,

als diese in den Medien publik wurde, keine Kenntnis. Unmittelbar

nachdem sie Kenntnisse davon hatte, hat sie einen Verkaufsstopp für

die möglicherweise betroffenen Neufahrzeuge verhängt. Diese

Vorgehensweise war geboten und ist lauterkeitsrechtlich absolut

korrekt und angemessen.



Bereits die Bundesanwaltschaft (BA) hat bei ihren Abklärungen

festgestellt, dass es keinen Anfangsverdacht gegen die AMAG gibt.

«Die BA stellte sich gegenüber der Beschwerdeinstanz auf den

Standpunkt, dass im Hinblick auf mögliche Täterschaften in der

Schweiz überhaupt keine konkreten Hinweise vorlägen, die für einen

irgend gearteten Anfangsverdacht genügen könnten. Die Eröffnung einer

Untersuchung würde daher einer sogenannten, illegalen

«Fishing-Expedition» gleichkommen.» (vgl. Medienmitteilung vom

9.12.16.)



Die AMAG ist ein Schweizer Unternehmen, rechtlich unabhängig von

der Volkswagen AG und hat mit dieser einzig einen Vertrag über den

Import und den Vertrieb von Produkten der Marken Volkswagen, Audi,

SEAT, SKODA und VW Nutzfahrzeuge für die Märkte Schweiz und das

Fürstentum Liechtenstein. Die AMAG ist daher ein Kunde der Volkswagen

AG, resp. deren Marken.



98% aller Volkswagen-Modelle umgerüstet:



Aktuell sind in der Schweiz über 98% der VW-Modelle und 95,5% über

alle Marken mit dem EA189 Dieselmotor mit dem Softwareupdate

ausgestattet. Rund zwei Jahre nach Bekanntwerden der Dieselthematik

kann die AMAG den Rückruf grundsätzlich als weitgehend bewältigt

betrachten. Für alle betroffenen Modellvarianten gibt es ein

Softwareupdate und die AMAG hat alle Kunden zu einem kurzen

Werkstattbesuch eingeladen. Die ganz grosse Mehrheit hat diese

Einladung angenommen, einige wenige jedoch trotz mehrfachen

Einladungen noch nicht. Grundsätzlich kann heute aber attestiert

werden, dass die Rückrufaktion erfolgreich war. Am Ziel, 100%

Umrüstungen zu erreichen, hält die AMAG fest.



Die Reaktionen aus dem Handel sowie von Kundenseite sind durchweg

positiv. Bisherige Rückmeldungen zeigen, dass die Softwareupdates

grundsätzlich reibungslos verlaufen. Und die Kunden, die die

Massnahme bereits durchgeführt haben, sind mit der technischen Lösung

zufrieden und haben keine nachgelagerten Beanstandungen.



Car-Claim ist gescheitert:



Richtig ist, wie es die SKS mitteilt, dass das niederländischen

Car-Claim Projekt, dem sich der SKS angeschlossen hatte, erfolglos

geblieben ist, weil unter anderem kein Schaden nachgewiesen werden

konnte, was die SKS verschweigt. Es wäre daher wichtig, wenn die SKS

auch im vorliegenden zweiten Anlauf ehrlich einräumen würde, dass die

gleichen Anforderungen auch in der Schweiz gelten und der Nachweis

eines Schadens auch hier erforderlich ist und bisher nicht belegt

wurde.



Keine Irreführende Werbung - die Abschalteinrichtung wird durch

den Rückruf beseitigt:



Die SKS wendet sich gegen irreführende Werbung, verkennt aber,

dass erstens «Blue-Motion» und «Vorsprung durch Technik» auf geringen

CO2 Ausstoss bzw. auf jahrzehntelangen Fortschritt hinweisen und

daher mit den NOx Werten und der Abschalteinrichtung nichts zu tun

hat. Zweitens wurde zu keinem Zeitpunkt in der Werbung oder in

Prospekten auf einen bestimmten oder gar einen besonders niedrigen

NOx Wert hingewiesen. NOx wurde gar nicht erwähnt, so dass auch aus

diesem Grund eine Irreführung nicht vorliegen kann.



