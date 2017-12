Brüssel - Die politische Situation in Kenia ist derzeit turbulent, so Christoph Witte, Deutschland-Chef des belgischen Kreditversicherers Credendo. Im August seien die Präsidentschaftswahlen überraschend für ungültig erklärt worden. Die Opposition habe jedoch ihre Teilnahme an den Neuwahlen verweigert, da sie mit den gleichen Missständen gerechnet habe wie bei den Wahlen zuvor.

