Donald Trump beschuldigt China, Erdölschmuggel nach Nordkorea zu dulden. Südkorea macht hingegen vor, wie Druck aussieht - und beschlagnahmt ein Schmuggelschiff aus Hongkong. Der Konflikt droht erneut zu eskalieren.

Donald Trump ist frustriert über Chinas Staatschef Xi Jinping. Auf der einen Seite pries der US-Präsident China für die Vorzugsbehandlung, die er jüngst bei seinem Staatsbesuch im Reich der Mitte erhalten hatte. Auf der anderen Seite klagte er am Donnerstagabend, Chinas Nordkorea-Politik auf seine typische Art an. "Auf FRISCHER TAT ERTAPPT", twitterte das amerikanische Staatsoberhaupt.

Er sei sehr enttäuscht, dass China weiterhin Rohöl nach Nordkorea gelangen lasse. China hatte in den Vereinten Nationen zuletzt einer drastischen Drosselung von Öllieferungen an Nordkorea zugestimmt, um das Land mit noch schärferen Sanktionen von seinem Atombomben- und Raketenprogramm abzubringen. "Wenn das so weitergeht, wird es nie eine freundliche Lösung des Nordkorea-Problems geben", drohte Trump kaum verhohlen.

Der US-Präsident reagierte damit öffentlich auf Medienberichte, denen zufolge chinesische Schiffe trotz der Sanktionspolitik auf hoher See Öl in nordkoreanische Tanker umgepumpt haben sollen. Satelliten fingen seit Oktober 30 Fälle fotografisch ein, berichtete jüngst die koreanische Zeitung Chosun Ilbo unter Berufung auf Geheimdienste.

Südkoreas Regierung hat bereits auf den Bruch der UN-Resolution reagiert, die das Umladen von Waren aller Art auf nordkoreanische Schiffe verbietet. Wie die Behörden am Freitag mitteilten, wurde das Hongkonger Schiff Lighthouse Winmore bereits am 24. November beschlagnahmt, als es in den südkoreanischen Hafen Yeosu einlief. Es hatte im Oktober 600 Tonnen Öl an ein nordkoreanisches Schiff geliefert.

Aus China sind derartige Strafen für Sanktionsbrecher allerdings nicht bekannt. Und das ist nicht nur für Trump ein Problem, sondern für alle, die auf eine friedliche Lösung oder wenigstens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...