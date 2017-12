Trotz einer überragenden Zwischenbilanz beim FC Bayern München sieht sich Trainer Jupp Heynckes mit dem Klub noch nicht am Ziel. Auch wen man in der Bundesliga einen "komfortablen Vorsprung" habe, gebe es noch einige Dinge zu perfektionieren, sagte Heynckes der "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe).

"Wenn wir an die europäische Krone denken, dann müssen wir sagen: Da sind wir noch nicht so weit. Da gibt es noch einiges zu verbessern. Das werde ich den Spielern deutlich zu verstehen geben. Wir wollen in der Champions League so weit wie möglich kommen."

Für seine Erfolge hat er eine einfache Erklärung: "Ich gebe den Spielern Vertrauen." Der Erfolg sei am Ende immer der Erfolg aller. "Der Erfolg, das bin ja nicht ich, das sind alle zusammen. Ich bin ja nur der Verantwortliche, der die Richtung angibt", erklärte er.

Immerhin räumte er ein, "das Innenleben der Mannschaft stark beeinflusst" zu haben.