True Leaf gibt LEI-Nummer bekannt

DGAP-News: True Leaf Medicine International Ltd. / Schlagwort(e): Sonstiges True Leaf gibt LEI-Nummer bekannt 29.12.2017 / 13:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

True Leaf gibt LEI-Nummer bekannt

VERNON, BC, KANADA - (29. Dezember 2017) - True Leaf Medicine International Ltd. ("True Leaf" oder das "Unternehmen") (CSE: MJ) (Frankfurt: TLA; WKN: A14NM1) (OTCQB: TRLFF) gibt bekannt, dass dem Unternehmen der folgende Legal Entity Identifier ("LEI"; Rechtsträgerkennung für Unternehmen des Finanzmarkts) zugewiesen wurde: 5299001MM2N2GXFEJP91. Die Europäische Union hat Richtlinien eingeführt, nach welchen die Nutzung des LEI mit gleicher Funktion wie ein Strichcode zur Identifizierung systemischer Risiken erforderlich ist.

Über den Legal Entity Identifier (LEI)

Der Legal Entity Identifier (LEI) ist ein 20-stelliger alphanumerischer Code. Es handelt sich um eine international standardisierte und weltweit gültige Kennung für Finanzmarktteilnehmer. Ziel ist die eindeutige und zweifelsfreie Identifizierung von Vertragsparteien (z. B. Unternehmen, Banken und Investmentfonds). Er wird eingesetzt, um einer Vielzahl von Rechnungslegungsanforderungen nachzukommen. Die Gruppe Deutsche Börse erklärte dazu: "Zum einen können LEIs die Aufsichtsbehörden bei der Überwachung und Analyse von Gefahren für die Stabilität der Finanzmärkte unterstützen, zum anderen können sie von Gegenparteien zu Risikomanagementzwecken verwendet werden."

True Leaf kommt der Anforderung nach, dass alle Unternehmen, die an den deutschen Börsen notiert sind, bis zum 3. Januar 2018 über eine LEI-Nummer verfügen müssen.

Entsprechend der Website der Gruppe Deutsche Börse wird sich die LEI-Nummer auf die meisten Aspekte der Wertpapiermärkte in Europa auswirken, unter anderem auf Handel, Clearing, Begleichung, Verwahrung, Sicherheiten- und Liquiditätsmanagement, Marktdaten und Indizes.

(siehe: http://deutsche-boerse.com/dbg-en/regulation/regulatorytopics/legal-entity-identifier).

Über True Leaf

True Leaf wurde 2013 gegründet und umfasst zwei wesentliche operative Geschäftsbereiche: True Leaf Medicine Inc. und True Leaf Pet Inc. Das Ziel des Unternehmens ist die Versorgung mit von den Bundesbehörden genehmigten, sicheren und wirksamen Cannabisprodukten, die in Kanada und den Vereinigten Staaten verkauft werden sollen. True Leaf Medicine Inc. wurde im Juli 2013 mit dem Ziel gegründet, ein zugelassener Produzent von medizinischem Cannabis für den kanadischen Markt zu werden. True Leaf Medicine Inc. wurde von der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada die Genehmigung für den Bau seiner Aufzuchtanlage erteilt, welche bei Fertigstellung einer Sicherheitsüberprüfung durch Health Canada unterzogen wird, damit die Zulassung zur Aufzucht, Herstellung und Verbreitung von Cannabisprodukten erteilt werden kann. True Leaf verfügt derzeit nicht über eine Lizenz zur Produktion von Cannabis.

True Leaf Pet Inc. wurde 2015 gegründet und vertreibt sichere Haustierprodukte auf Hanfbasis. Das Unternehmen hat das True Hemp-Nahrungsergänzungsmittelsortiment für Haustiere in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa eingeführt und hat damit als eines der ersten Unternehmen die weltweite Vermarktung einer Haustierproduktlinie auf Hanfbasis erreicht. Die True Hemp-Produkte in Nordamerika enthalten kein CBD und THC und sind damit die ersten landesweit legalen Produkte, die in Kanada und den USA vertrieben werden.

True Leaf International Ltd. 32 - 100 Kalamalka Lake Road Vernon, BC V1T 9G1 Kanada 1-778-475-5323 info@trueleaf.com www.trueleaf.com

Ansprechpartner für Medien:

Paul Sullivan Director, Public Relations Paul@trueleaf.com Tel: 604-685-4742 Mobil: 604-603-7358

Ansprechpartner für Anleger:

Kevin Bottomley Director and Corporate Relations Kevin@trueleaf.com Mobil: 778-389-9933 Tirth Patel Edison Advisors tpatel@edisongroup.com Tel: 646-653-7035

Folgen Sie True Leaf:

trueleaf.com twitter.com/trueleafpet facebook.com/trueleafmedicine instagram.com/trueleafpet

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

29.12.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: True Leaf Medicine International Ltd.

32 - 100 Kalamalka Lake Road V1T 9 G1 Vernon (BC) Kanada Telefon: +17783899933 E-Mail: kevin@trueleaf.com Internet: www.trueleaf.com

ISIN: CA89785C1077, CA89785C1077 WKN: , A0Q3EE Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart; Canadian Venture Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

642219 29.12.2017

ISIN CA89785C1077 CA89785C1077

AXC0080 2017-12-29/13:10