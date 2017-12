Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen eines Ausgleichstages für Silvester geschlossen.

FREITAG: An einigen Börsen wird nur verkürzt gehandelt. Dies betrifft unter anderem Deutschland (bis 14.00 Uhr), Österreich (bis 14.15 Uhr), Großbritannien (bis 13.30 Uhr) und den Rentenmarkt in den USA (bis 20.00 Uhr). Dabei handelt es sich in der Regel um einen Ausgleich für Silvester.

MONTAG: An Neujahr bleiben alle wichtigen Börsen weltweit geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12.45 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.694,70 +0,34% +19,92% Euro-Stoxx-50 3.513,83 -0,30% +6,79% Stoxx-50 3.178,24 -0,01% +5,57% DAX 12.937,49 -0,33% +12,69% FTSE 7.653,27 +0,40% +7,15% CAC 5.331,36 -0,15% +9,65% Nikkei-225 22.764,94 -0,08% +19,10% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,77 +9

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,05 59,84 +0,4% 0,21 +5,5% Brent/ICE 66,41 66,16 +0,4% 0,25 +13,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.297,31 1.294,78 +0,2% +2,53 +12,7% Silber (Spot) 16,89 16,86 +0,2% +0,03 +6,1% Platin (Spot) 930,20 928,50 +0,2% +1,70 +2,9% Kupfer-Future 3,28 3,30 -0,6% -0,02 +29,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den Vortagesrekorden auf Schlusskursbasis könnte die Wall Street am letzten Handelstag des Jahres auf neue Allzeithochs klettern. Der Aktienterminmarkt suggeriert eine gut behauptete Handelseröffnung am Kassamarkt. Doch selbst die moderaten Aufschläge, nach denen es derzeit aussieht, sollten ausreichen, um das bisherige Rekordhoch des Dow-Jones-Index vom 18. Dezember zu übertreffen. Dass sich Anleger zum Jahresultimo aus Aktien zurückzögen, sei nicht zu erwarten, heißt es im Handel. Nach Verabschiedung der Steuerreform drehen sich die politischen Spekulationen an der Wall Street um die Hoffnung, die Regierung unter US-Präsident Donald Trump könnte sich nun dem 1 Billion Dollar schweren Infrastrukturprogramm widmen. Dieses könnte die nächsten Kaufimpulse am Aktienmarkt 2018 setzen. Darüber hinaus stütze die aktuelle Dollarschwäche Exportwerte in den USA, gleichzeitig werden US-Aktien für Anleger aus anderen Währungsräumen attraktiver. Der ICE-Dollarindex büßt weitere 0,3 Prozent ein und baut den Jahresverlust damit auf 9,7 Prozent aus - und dies in einem Jahr mit drei Zinserhöhungen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Keine Unternehmenstermine angekündigt

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-DE 14:00 Verbraucherpreise Dezember (vorläufig) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,8% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,8% gg Vj

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der Anstieg des Euro Richtung 1,20 Dollar bremst die europäischen Börsen am letzten Handelstag des Jahres aus. Am Donnerstagabend hatte der italienische Präsident Sergio Mattarella das Parlament aufgelöst und damit den Weg für Neuwahlen Anfang März frei gemacht. Die Börse in Mailand stellt daraufhin mit einem Minus von 0,7 Prozent den größten Verlierer. Auch die italienischen Staatsanleihen stehen unter Abgabedruck, die Zinsdifferenz zu den Bundesanleihen läuft wieder auseinander. Gegen den Trend notiert London freundlich, dort handelt der Index auf Allzeithoch. Unter den Einzelwerten zeigen sich die Aktien des Luftfahrtkonzerns Airbus kaum verändert, trotz einiger Großaufträge. Allerdings fehlt nach Aussage eines Marktteilnehmers noch immer ein erhoffter Auftrag von Emirates Airlines für den A380 Jetliner. Der Knackpunkt für den Deal scheine weiterhin die fehlende Garantie des Flugzeugherstellers zu sein, die Serie auch in den kommenden zehn Jahren noch anzubieten. Von einer Kurszielanhebung aus dem Hause JP Morgan profitiert die Aktie von Morphosys und legt um 3,1 Prozent zu.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7.50 Uhr Do, 17.22 Uhr % YTD EUR/USD 1,1985 +0,26% 1,1954 1,1952 +14,0% EUR/JPY 134,86 +0,14% 134,66 134,66 +9,7% EUR/CHF 1,1691 -0,03% 1,1695 1,1694 +9,2% EUR/GBP 0,8871 -0,07% 0,8878 1,1264 +4,1% USD/JPY 112,53 -0,11% 112,66 112,67 -3,7% GBP/USD 1,3510 +0,33% 1,3465 1,3463 +9,5% Bitcoin BTC/USD 14.430,98 +1,26% 15.071,91 15.097,83 1.411,58

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Am letzten Handelstag des Jahres haben an den ostasiatischen Börsen moderate Aufschläge das Bild geprägt. Dazu trugen nicht zuletzt positive Vorgaben der Wall Street bei. Insgesamt können Anleger auf ein positives Aktienjahr in Südostasien zurückblicken. Am Freitag setzte sich die zuletzt eingeleitete Erholung der Technologiewerte fort, nachdem diese Anfang der Woche mit Sorgen über den iPhone-Absatz noch unter Druck gestanden hatten. In Taipeh schloss Indexschwergewicht Taiwan Semiconductor auf Tagessicht 1,5 Prozent fester, Hon Hai rückten um 1 Prozent vor. Gegen den regionalen Trend gab der Nikkei-225 bei extrem niedrigen Umsätzen geringfügig nach, belastet von steigenden Yen-Kursen. Übers Jahr gesehen verbuchte der japanische Leitindex ein Plus von 19 Prozent - das höchste seit 2013 und das sechste in Folge. Gemieden wurden am letzten Handelstag des Jahres Konsumwerte, die Titel des Getränkeherstellers Yakult Honsha und die des Kosmetikunternehmens Shiseido ermäßigten sich um mehr als 2 Prozent. Sehr fest mit bis zu 5 Prozent plus zeigten sich die Aktien der Fluggesellschaften in Hongkong. Hier trug die Hoffnung, eine weitere Aufwertung des Yuan könnte die Dollar-Schulden der Fluglinien reduzieren. Zudem erhöhte die UBS die Einstufung für China Eastern und Air China auf "Kaufen". Gesucht waren in der ganzen Region Aktien aus der Rohstoffbranche, nachdem die Preise für Rohstoffe wie Erdöl und Kupfer zuletzt gestiegen waren. In Sydney ging es für die Aktien der Bergbaukonzerne Rio Tinto und BHP Billiton um 1,2 und 0,2 Prozent nach oben. In Tokio stieg der Kurs des unter anderem im Rohstoffgeschäft tätigen Handelskonzerns Marubenium 0,3 Prozent.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall von Staats- und Unternehmensanleihen in Europa treten am letzten Handelstag des Jahres 2017 auf der Stelle. Für das kommenden Jahr erwarten die von Dow Jones Newswires befragten Banken im Schnitt einen Anstieg der Zinsen der Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren auf 0,80 Prozent. Den Ausreißer nach oben stellen dabei die Analysten von Moody's Analytics, die einen Anstieg auf 1,7 Prozent prognostizieren. Am unteren Ende liegt unter anderem die Commerzbank, die die zehnjährigen Bundrenditen auch im kommenden Jahr in der Tendenz weitgehend seitwärts erwartet.

Die Renditeaufschläge von Anleihen der Peripherieländer dürften zunächst weiter fallen, weil der von der EZB gehaltene Anleihenbestand noch zunehmen wird. Mittelfristig dürften die Spreads wieder steigen, wenn das Ende der EZB-Käufe in den Fokus der Märkte rückt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Henkel schließt Erwerb von Zotos International ab

Der Konsumgüterhersteller Henkel hat den Erwerb von Zotos International, dem nordamerikanischen Friseurgeschäft von Shiseido Company, abgeschlossen. Die Akquisition umfasst Hair Professional-Marken wie Joico und Zotos Professional. Die Vereinbarung über den Erwerb des Unternehmens war nach Angaben von Henkel am 26. Oktober 2017 unterzeichnet worden. Der Kaufpreis betrug 485 Millionen US-Dollar.

Volkswagen schafft bis zum Jahresende Produktionsrekord

Der Autobauer Volkswagen wird bis Ende des Jahres mehr als sechs Millionen Fahrzeuge produzieren und damit so viele wie nie zuvor. Die bisher größte Modelloffensive der Kernmarke des Volkswagen-Konzerns und die wachsenden Kundenwünsche hätten zum neuen Bestwert geführt, erklärte das Unternehmen. Die Volkswagen-Modelle Jetta, Golf, Santana, Passat und Polo führen das weltweite Fertigungsranking der Marke an. Thomas Ulbrich, Volkswagen-Markenvorstand für Produktion und Logistik, erklärte: "Mehr als sechs Millionen produzierte Fahrzeuge in zwölf Monaten - das zeigt vor allem eins: Unsere Standorte und Mitarbeiter steigern ihre Fertigungskompetenz kontinuierlich. Wir haben Spitzenteams in der Produktion, die erfolgreich die wachsenden Kundenwünsche meistern."

Airbus erhält Milliardenauftrag von China Aircraft Leasing

Die Fluglinie China Aircraft Leasing Group will 50 Flugzeuge des Typs A320neo bei Airbus kaufen. Der Listenpreis für diese Maschinen liegt bei 5,42 Milliarden US-Dollar. China Aircraft Leasing erklärte, der tatsächliche Kaufpreis dürfte niedriger als der Listenpreis sein, da Airbus wahrscheinlich Preiszugeständnisse gemäß der Branchenpraxis gewähren dürfte. Die Auslieferung der Flugzeuge soll schrittweise bis 2023 erfolgen. China Aircraft Leasing besitzt derzeit 107 Flugzeuge.

Danone-Chef Faber fordert neues Wirtschaftsmodell für die EU

