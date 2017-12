Beteiligungsmeldung gemäß § 93 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)



Wien (pta006/29.12.2017/12:50) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach § 93 Abs. 2 BörseG



Beteiligungsmeldung



1. Emittent S IMMO AG, Friedrichstraße 10, 1010 Wien, Österreich



2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten



3. Meldepflichtige Person Name: Familie Benko Privatstiftung Registrierter Sitz und Staat: Innsbruck, Österreich



4. Namen der Aktionäre sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt SIGNA Holding GmbH (siehe Punkt 8.)



5. Datum der Schwellenberührung 28.12.2017



6. Gesamtpositionen der meldepfichtigen Person



% der % der Total von Gesamtzahl der Stimmrechte Stimmrechte, beiden in % Stimmrechte des , die zu die die (7.A + 7.B) Emittenten Aktien Finanz-/sons gehören tigen (7.A) Instrumente repräsentier en (7.B.1 + 7.B.2) Situation am Tag 10,21 11,65 21,86 66.917.179 der Schwellenberührung Situation in der 0 0 0 vorherigen Meldung 7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle



7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören



ISIN der Aktien Absolut direkt Absolut indirekt Direkt in % (§ Indirekt in % (§ 91 BörseG) (§ 92 BörseG) 91 BörseG) (§ 92 BörseG) AT0000652250 0 6.832.561 0,00 10,21 Summe: 6.832.561 10,21 7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 91a Abs 1 Z 1 BörseG



Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit absolut % Option 15.12.2019 15.1.2018 bis 7.797.195 11,65 15.12.2019 Summe: 7.797.195 11,65 7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 91a Abs 1 Z 3 BörseG



Art Verfalldatum Ausübungszeitraum Physisches Stimmrechte Stimmrechte in des / Laufzeit oder Cash absolut % Instr Settlement ument s Summe: 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person



Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:



Ziffer Name Direkt Direkt Direkt Total von kontrolliert gehaltene gehaltene beiden (%) durch Ziffer Stimmrechte Finanz-/sonsti in Aktien (%) ge Instrumente (%) 1 Familie Benko Privatstiftung 2 ENTRA drei GmbH 1 & Co KG, FN 430486v 3 SIGNA Holding 1,2 10,21 11,65 21,86 GmbH, FN 191343m 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht



Datum der Hauptversammlung: N/A



10. Sonstige Kommentare Die Familie Benko Privatstiftung (FN 209416 s) hat durch die von ihr kontrollierte SIGNA Holding GmbH (SIGNA), FN 191343 m, am 28.12.2017 eine Option auf Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an der Luxury Living GmbH (künftig Theola Invest GmbH; Theola; FN 456014 i) erworben. Theola hat durch ihre Tochtergesellschaft Theos GmbH (FN 421950 s; Theos) als Käuferin mit Aktienkaufvertrag vom 28.12.2017 6.832.561 Aktien der Emittentin S Immo AG, FN 58358 x, ISIN: AT000652250, von Erste Group Bank AG als Verkäuferin erworben. Valutadatum ist der 28.12.2017.



Zugleich haben die RPR Privatstiftung (FN 191884h), die Theola, die Theos, die Everest Investment GmbH & Co KG (FN 469572y) und die Pavus Immobilien GmbH & Co KG (FN 466427y) jeweils am 28.12.2017 Vereinbarungen mit SIGNA abgeschlossen, wonach (i) SIGNA den Ankauf der 6.832.561 weiteren Aktien der Emittentin mit Substanzgenussrechten der Theola finanziert (§ 92 BörseG iVm § 23 Abs 2 Z 1 ÜbG); (ii) SIGNA vom 15. Jänner 2018 bis 15. Dezember 2019 das Recht hat, die von der Everest Investment GmbH & Co KG gehaltenen 2.443.770 Aktien der Emittentin und die von der Pavus Immobilien GmbH & Co KG gehaltenen 5.353.425 der Emittentin zu erwerben und den gesamten Geschäftsanteil an der Theola, welche indirekt über die Theos GmbH 6.832.561 Aktien der Emittentin hält, zu erwerben, (iii) SIGNA vom 30. September 2018 bis 30. Juni 2020 verpflichtet ist, auf gemeinsames Verlangen der Everest Investment GmbH & Co KG und der Pavus Immobilien GmbH & Co KG die von Ersterer gehaltenen 2.443.770 Aktien und die von Zweiterer gehaltenen 5.353.425 Aktien der Emittentin, zu erwerben, sowie (iv) SIGNA vom 15. Jänner 2020 bis 30 Juni 2020 verpflichtet ist, auf Verlangen der Theos GmbH die von dieser gehaltenen 6.832.561 Aktien der Emittentin und auf Verlangen der RPR Privatstiftung den von dieser gehaltenen gesamten Geschäftsanteil an der Theola, welche indirekt über die Theos GmbH 6.832.561 Aktien der Emittentin hält, zu erwerben.



Aufgrund des Umstandes, dass der Erwerb der 6.832.561 Aktien der Emittentin mit Substanzgenussrechten der Theola finanziert wird und diese daher für Rechnung von SIGNA gehalten werden (§ 92 BörseG iVm § 23 Abs 2 Z 1 ÜbG) erfolgt eine Meldung nach § 92 in Bezug auf diese Aktien. Eine gesonderte (nochmalige) Anführung der Optionen nach § 91a BörseG ist in Bezug auf diese Aktien daher nicht erfolgt, da dies zu Unklarheiten und einer potentiell unrichtigen Darstellung der Beteiligungsverhältnisse führen würde. Die Meldung der in Summe weiteren 7.797.195 Aktien erfolgt aufgrund der eingeräumten Optionen nach § 91a Abs 1 BörseG.



Hingewiesen wird darauf, dass das Stimmrecht jedes Aktionärs in der Hauptversammlung der Emittentin gemäß § 13 (3) der Satzung der Emittentin mit 15% der ausgegebenen Aktien beschränkt ist.



(Ende)



Aussender: S IMMO AG Adresse: Friedrichstraße 10, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Andreas J. Feuerstein Tel.: +43 1 22795-1125 E-Mail: andreas.feuerstein@simmoag.at Website: www.simmoag.at



ISIN(s): AT0000652250 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



