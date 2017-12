Pünktlich zum Jahresende hin wachen US-Anleger noch einmal auf. Nach den Vortagesrekorden auf Schlusskursbasis könnte die Wall Street am letzten Handelstag des Jahres auf neue Allzeithochs klettern. Der Aktienterminmarkt suggeriert eine gut behauptete Handelseröffnung am Kassamarkt. Doch selbst die moderaten Aufschläge, nach denen es derzeit aussieht, sollten ausreichen, um das bisherige Rekordhoch des Dow-Jones-Index vom 18. Dezember zu übertreffen. Betrachtet man die Entwicklung im Gesamtjahr, geht 2017 ohnehin als das beste Börsenjahr des Dow seit 2013 in die Chroniken der Wall Street ein. Denn seit Jahresbeginn hat der Börsenindex ein Plus von 25,7 Prozent eingefahren. Der marktbreite S&P-500 dürfte das Jahr auf Allzeithoch beenden, er ist 2017 bislang um 20 Prozent vorgerückt.

Zwar macht die Wall Street seit ein paar Tagen keine großen Sprünge und der Umsatz liegt auf dem niedrigsten Niveau des Jahres, gleichwohl ist die Stimmung laut Händlern positiv. Dass sich Anleger zum Jahresultimo aus Aktien zurückzögen, sei nicht zu erwarten, heißt es im Handel. Nach Verabschiedung der Steuerreform drehen sich die politischen Spekulationen an der Wall Street um die Hoffnung, die Regierung unter US-Präsident Donald Trump könnte sich nun dem 1 Billion Dollar schweren Infrastrukturprogramm widmen. Dieses könnte die nächsten Kaufimpulse am Aktienmarkt 2018 setzen.

Darüber hinaus stütze die aktuelle Dollarschwäche Exportwerte in den USA, gleichzeitig werden US-Aktien für Anleger aus anderen Währungsräumen attraktiver. Der ICE-Dollarindex büßt weitere 0,3 Prozent ein und baut den Jahresverlust damit auf 9,7 Prozent aus - und dies in einem Jahr mit drei Zinserhöhungen.

