Am Mittag stieg der Kurs der Gemeinschaftswährung auf 1,1991 US-Dollar. Dies ist der höchste Stand seit September. Gegenüber dem Franken bewegte sich der Euro kaum. Am Mittag kostet die Gemeinschaftwährung 1,1690 CHF. Der US-Dollar schwächte sich zum Franken ab. Er geht am Freitagmittag bei 0,9749 CHF um. Marktbeobachter ...

