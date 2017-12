Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesländer melden niedrigere Jahresteuerung

Der Inflationsdruck hat sich in einigen Bundesländern im Dezember abgeschwächt. Die jährliche Inflationsrate ging deutlich auf 1,5 bis 1,7 Prozent zurück, wie die Statistischen Landesämter aus Sachsen, Bayern und Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen meldeten. Zuvor hatten die Jahresraten bei 1,8 bis 2,0 Prozent gelegen. Hauptgrund ist ein negativer Basiseffekt bei Energie- und bestimmten Dienstleistungspreisen.

Groß- und Außenhandel warnt trotz Rekordwerten vor Risiken

Der deutsche Groß- und Außenhandel hat eine positive Bilanz des abgelaufenen Jahres gezogen und seine positive Erwartung für 2018 bekräftigt, zugleich aber vor den Risiken einer Abschottungspolitik in anderen Ländern gewarnt. "Nach einem geradezu sensationellen Jahr starten wir optimistisch in das neue Jahr 2018", sagte der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Holger Bingmann. "Das Jahr 2017 ist viel, viel besser gelaufen als noch am Jahresanfang zu erwarten war."

Verbraucherschützer Müller will Ende des Dieselprivilegs mit Augenmaß

Der Chef des Bundesverbands der Verbraucherzentralen, Klaus Müller, hat ein Ende von Steuervorteilen für Diesel-Kraftstoff "mit Augenmaß" gefordert. "Die Subventionierung einer Technologie, die für einen der größten Industrieskandale der Geschichte verantwortlich ist und die sich als weniger umweltfreundlich erweist als versprochen, ist nicht zukunftsfähig. Die Abschaffung des Dieselprivilegs muss aber mit Augenmaß passieren", sagte Müller der Rheinischen Post. "Verbraucher brauchen Verlässlichkeit beim Autokauf."

DIW und Steuerzahlerbund für Änderungen bei der Mehrwertsteuer

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat für eine Senkung der Mehrwertsteuer plädiert, um untere und mittlere Einkommensschichten zu entlasten. Der Bund der Steuerzahler forderte eine grundsätzliche Reform der Steuer. Anlass ist das 50-jährige Jubiläum der Mehrwertsteuer in Deutschland.

DSGV übernimmt Vorsitz der Dt. Kreditwirtschaft und appelliert an Politik

Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) übernimmt zum 1. Januar 2018 die Federführung in der Deutschen Kreditwirtschaft (DK), dem Dachverband der Banken und Sparkassen in Deutschland. "Für die DK stehen im Jahr 2018 wichtige politische Diskussionen, Weichenstellungen und Entscheidungen auf der Agenda", erklärte der DSGV in einer Mitteilung. Zunächst einmal stehe die Bildung einer neuen Bundesregierung an.

Geldvermögen der Deutschen steigt auf neuen Rekordwert

Das Geldvermögen der Deutschen legt weiter zu. Zum Ende des Jahres dürfte das gesamte Geldvermögen der privaten Haushalte um mehr als 5 Prozent auf knapp 5.900 Milliarden Euro gestiegen sein, teilte die Allianz Research mit. Damit fiel der Zuwachs in etwa so stark aus wie vor zehn Jahren, im Jahr 2007, dem letzten Vorkrisenjahr, als zuletzt eine Fünf vor dem Komma stand.

Stegner widerspricht CSU-Ansinnen höherer Verteidigungsausgaben

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner hat die Forderung der CSU zurückgewiesen, die Verteidigungsausgaben auf 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts anzuheben. "Was wir brauchen, sind Investitionen in Bildung, Familien und Infrastruktur und nicht in Aufrüstung", sagte er dem Kölner Stadt-Anzeiger. "Die CSU muss sich das für die nächste Alleinregierung aufheben, aber nicht für ernsthafte Verhandlungen mit der SPD." Die Forderung ist in einer Vorlage für die Klausur der CSU-Landesgruppe Ende nächster Woche in Kloster Seeon enthalten.

EZB: Kreditvergabe an Unternehmen legt spürbar zu

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im November spürbar verstärkt. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen mit einer Jahresrate von 3,1 (Vormonat: 2,9) Prozent. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs um 3,1 (3,2) Prozent, worunter die Kredite für den Hauskauf um 3,3 (3,4) Prozent zunahmen und die Konsumentenkredite um 7,0 (6,7) Prozent.

Governance ist das nächste Ziel der Abenomics

Eine Welle von Unternehmensskandalen und die anhaltend schwache Inflation in Japan verstärken den Druck auf die Art und Weise, wie die Geschäfte des Landes geführt werden. Auch eine bessere Corporate Governance war ein wichtiger, wenn auch unklarer Teil des Konjunkturprogramms von Premierminister Shinzo Abe, das dazu beigetragen hat, die Wirtschaft aus ihren Tal zu führen, das Verbrauchervertrauen auf ein Mehrjahreshoch zu treiben, die Unternehmensgewinne auf Rekordniveau zu bringen und den japanischen Aktienmarkt im Jahr 2017 zu einem der besten der Welt zu machen.

Schiff aus Hongkong wegen Öllieferung an Nordkorea beschlagnahmt

Südkorea hat ein in Hongkong registriertes Schiff vorübergehend beschlagnahmt, das trotz der internationalen Sanktionen Öl an Nordkorea geliefert haben soll. Das Schiff sei im November durchsucht worden, teilte ein Vertreter des südkoreanischen Außenministeriums am Freitag mit. Der Frachter "Lighthouse Winmore" sollte demnach eigentlich mit 600 Tonnen Ölprodukten über Südkorea nach Taiwan fahren.

Spanien/HVPI Dez +1,3 % gg Vj nach +1,8% im Nov

