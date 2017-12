FMW-Redaktion

Das möchte doch jeder gerne können. Aktien kaufen, bevor sie so richtig durch die Decke gehen. Aktuell bietet sich so eine Gelegenheit, auch wenn wir natürlich keine Garantie für den Erfolg dieses Szenarios geben können! Es ist und bleibt eine Spekulation, auf die man sich ganz bewusst selbst einlassen muss, oder eben auch nicht.

Die Kryptowährungen Bitcoin, Ethereum und Co sind im jetzt auslaufenden 4. Quartal so richtig ins Bewusstsein der Finanzszene gerückt, und explodierten regelrecht. Broker und Handelsplattformen berichteten von extrem hohen Zahlen bei neuen Kontoeröffnungen. Umsätze aus Spreads und Kommissionen dürften die Taschen der Broker gut füllen durch dieses neue Geschäftsfeld. Der Europäer springt jetzt voll auf diesen Trend auf, der in Asien schon voll im Gange ist.

Daher kann folgendes Szenario eintreten: Wenn die Broker, die CFDs auf Bicoins anbieten, Ende Januar/Anfang Februar ihre Quartalszahlen für das 4. Quartal 2017 veröffentlichen, kann ...

