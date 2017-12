EU-Kommissar Oettinger zieht es in die Privatwirtschaft. Zumindest nach seiner Amtszeit in der Kommission, die regulär noch bis 2019 andauert. In einem Interview äußerte er sich außerdem zur Regierungsbildung in Berlin.

Den deutschen EU-Kommissar Günther Oettinger zieht es nach dem Ende seines Mandats Mitte 2019 in die Privatwirtschaft. "Ich will mein Mandat bis zum Ende ausüben und vor allem den Haushalt für die nächsten Jahre unter Dach und Fach bringen", sagte Oettinger dem "Spiegel" laut Vorabbericht vom Freitag. "Für danach habe ...

