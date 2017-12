Nach einem enttäuschenden Dezemberverlauf wächst wieder die Skepsis an der deutschen Börse. Die Analyse der Einzelwerte spricht allerdings dafür, dass der Dax bald wieder nach oben drehen könnte.

Wenn sich der Dax bis heute (29. Dezember) Abend nicht mehr dramatisch verändert, sind deutsche Aktien im Jahr 2017 um 13 Prozent gestiegen. Das ist nicht schlecht - aber dieser Gewinn ist nur halb so groß wie der Zuwachs, den der amerikanische Leitindex Dow Jones geschafft hat. Immerhin ist der Gewinn im Dax genau doppelt so groß wie im Euro Stoxx 50. Unabhängig davon, dass im Dax auch noch Dividenden verrechnet sind, ist dieses Ergebnis eindeutig: America first, Europa weit hinten.

Die Performance von 2017 ist ein Schwächeausweis für europäische Aktien. Schwäche ist an der Börse nicht nur die Beschreibung vergangener Kurskurven. Es beschreibt einen Zustand, eine Verfassung, in der die Märkte anfällig sind für Risiken.

Spielverderber ist derzeit der starke Euro. Mit Notierungen von fast 1,20 Dollar setzt die Europa-Währung die Aufwärtsbewegung fort, die sie vor einem Jahr begonnen hat. In den vergangenen Monaten ist der Verlauf zum Aktienmarkt spiegelbildlich: Im November ist der Euro gestiegen und der Dax gesunken; im Dezember war es umgekehrt. Da der Euro auch gegenüber anderen wichtigen Währungen wie dem Yen robust ist, spricht das für eine generelle Aufwärtstendenz. Der Dax muss bis auf weiteres wohl mit dem Euro-Risiko leben.

Es gibt viel mehr Aktien mit guten Kursaussichten als mit schlechten

Den einzelnen Aktien im Dax gelingt das ganz unterschiedlich. Unter taktischen Gesichtspunkten lassen sich die 30 Dax-Titel in vier Gruppen ...

