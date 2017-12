Das Börsenjahr 2017 ist nun endgültig Geschichte. Wie in jedem Jahr wollen wir an dieser Stelle ein kleines Resümee ziehen. Was waren die entscheidenden Wegmarken? Wie könnte es 2018 weitergehen? Dr. Michael Völter, Vorsitzender des Vorstands der Vereinigung Baden-Württembergische Wertpapierbörse e.V., bei Börse Stuttgart TV.