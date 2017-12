Das Dax-Börsenjahr 2017 ist beendet, die Rally setzt sich weiter fort. Glaubt man einer alten Börsenregel, droht Anlegern unweigerlich eine lange Durststrecke. Experten relativieren - und erwarten steigende Kurse.

An der Frankfurter Börse knallen bereits die Sektkorken. Mit einem Schlussstand von 12.913 Punkten verabschiedet sich der Dax in das Silvester- und Neujahrs-Wochenende. Im abgelaufenen Jahr hat der deutsche Leitindex damit ein Plus von 13 Prozent eingefahren. Die sagenhafte Erfolgsgeschichte geht also weiter. Denn es ist bereits das sechste Jahr in Folge, das der Dax mit einem Plus beendet - die längste Serie seines Bestehens. Letztmals hatten Deutschlands wichtigste börsennotierte Unternehmen solch eine Gewinnstrecke in den 1980er-Jahren geschafft - noch vor der Entstehung des Dax in seiner heutigen Form.

Die aktuelle Gewinnstrecke konnte auch der eher schwache Dezember nicht beenden. Die Jahresendrally mag ausgefallen sein und nach Weihnachten ging es auch leicht zurück mit dem Dax, aber im Jahr 2017 hat der deutsche Leitindex gleich mehrere Allzeithochs markiert. Und auch der Dow rennt von Rekord zu Rekord. Im nächsten Jahr feiert die Börsenrally, so sie denn weitergeht, ihren zehnten Geburtstag.

Wer sich an dabei an eine Aussage von Gottfried Heller erinnert, der ahnt Böses. "Alles ist vergänglich. Nichts ist auf Dauer, weder eine Hausse noch eine Baisse", sagte der Vermögensverwalter und langjährige Partner von Börsenaltmeister André Kostolany einst. "Als Faustregel gilt: Eine Hausse dauert etwa dreimal länger als eine Baisse. Vergeuden Sie nicht ihre Zeit mit Timing, sondern nutzen Sie Baissen für Käufe."

Fondsmanager Christoph Bruns findet diese Faustregel von Baisse und Hausse spannend. Der Mitinhaber des Fondshauses Loys gibt aber zu bedenken: "Dabei handelt es sich um eine empirische Beobachtung - eine Heuristik -, nicht aber um einen naturgesetzlichen Verlauf."

Deshalb glaubt Bruns auch, dass die Zeitregel à la Heller aktuell nicht gültig ist, "denn seit der großen Finanzkrise gibt es eine ,neue Normalität'". Der übliche Verlauf von Auf- und Abschwung sei durch bisher nicht gekannte Interventionen der weltweiten Zentralbanken außer Kraft gesetzt worden. "Der positive Realzins, vielleicht die wichtigste ökonomische Steuerungsgröße schlechthin, ist staatlich abgeschafft worden", sagt Bruns. "Ohne Zins hat die Aktienanlage keinen liquiden Wettbewerber mehr. Solange die Zinsen von den Notenbanken manipuliert werden, können die Aktienmärkte nicht nach den alten Regeln funktionieren." Das Ende des Zinsexperiments sei freilich völlig offen.

Auch Uwe Zimmer, Chef des Fintechs Fundamental Capital, kann der Börsenregel von Baisse und Hausse grundsätzlich zustimmen. "Jedoch ist jede Faustregel auch mit Vorsicht zu genießen und nicht auf jede Situation anwendbar", warnt er. "Wenn man das beherzigt, dann wird klar, dass bisher jede Baisse immer auch sehr gute Kaufgelegenheiten geschaffen hat."

Nur bedingt zustimmen kann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...