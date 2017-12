Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Nahezu die Hälfte der Deutschen rechnet laut einer repräsentativen Umfrage mit einer weiteren Kanzlerschaft von Angela Merkel. In der Insa-Umfrage zum Jahreswechsel gingen 48,2 Prozent davon aus, dass die CDU-Vorsitzende eine weitere, volle vier Jahre dauernde Kanzlerschaft absolvieren werde, schreibt die Bild-Zeitung. 35,2 Prozent glaubten hingegen nicht an eine weitere Amtszeit Merkels.

In der Frage, wie es mit der Regierungsbildung weitergehen soll, zeigten sich die Deutschen der Erhebung zufolge gespalten. Während 32 Prozent für die Bildung einer großen Koalition waren, sprachen sich mit 30 Prozent ähnlich viele für Neuwahlen aus. Für eine von CDU und CSU geführte Minderheitsregierung votierten 20 Prozent in der Umfrage, für die am 21. und 22. Dezember 1.021 Bürger befragt wurden.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/bam

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2017 07:49 ET (12:49 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.