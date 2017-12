FRANKFURT (Dow Jones)--Das chinesische Internetwarenhaus Alibaba hat von den sechs führenden Internetkonzernen die besten Chancen, 2020 einen Marktwert von 1 Billion US-Dollar zu erreichen. Dies prognostiziert Rob Sanderson, Analyst bei MKM Partners. Die Alibaba Group Holding Ltd würde damit Apple, Alphabet, Amazon, Facebook und Tencent in den Schatten stellen.

Derzeit liege Apple am nahesten an der Schwelle von 1 Billion Dollar. Es könnte sein, dass der Wert schon 2019 erreicht würde, schreibt der Analyst. Wahrscheinlicher sei aber 2021. Dennoch sehe man für Alibaba die besten Chancen, schon 2020 an die Marke heranzukommen - obwohl das Unternehmen heute noch das kleinste unter den Giganten sei.

Um den Wert zu knacken, müsste der Konzern die derzeitigen Konsensschätzungen zum Gewinn 2018 um 20 Prozent übertreffen und das Ergebnis je Aktie 2019 um 45 Prozent steigern. Für 2020 müsste ein Wachstum von 40 Prozent angestrebt werden.

Im Jahr 2017 ist der Alibaba-Kurs um 96 Prozent in die Höhe geschnellt, der Index S&P 500 gewann 20 Prozent.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/bam/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2017 07:52 ET (12:52 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.