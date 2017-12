Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Der am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsdruck in Deutschland ist im Dezember zurückgegangen, allerdings nicht so stark wie angenommen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg der HVPI nur noch mit einer Jahresrate von 1,6 (November: 1,8) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten 1,4 Prozent Inflation prognostiziert. Gegenüber dem Vormonat stieg der Index um 0,8 Prozent. Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,6 Prozent prognostiziert.

Die deutschen Daten deuten zusammen mit denen aus Spanien - Rückgang der Inflationsrate auf 1,3 (1,8) Prozent - darauf hin, dass die Inflation im gesamten Euroraum ebenfalls gesunken ist.

Der nationale deutsche Verbraucherpreisindex stieg gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent, wodurch die Jahresteuerungsrate auf 1,7 (1,8) Prozent zurückging. Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 0,5 Prozent und 1,5 Prozent Jahresinflation prognostiziert.

Ausgelöst wurde der Inflationsrückgang maßgeblich von den Energie- und Lebensmittelpreisen. Die Energiepreise lagen nur noch um 1,3 (3,7) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats und die Lebensmittelpreise um 3,0 (3,2). Die Warenpreise insgesamt stiegen auf Jahressicht um 1,8 (2,1) Prozent. Die Wohnungsmieten erhöhten sich um 1,7 (1,7) Prozent.

Für das Gesamtjahr 2017 meldeten die Statistiker eine Inflationsrate von 1,8 Prozent in der nationalen Berechnung. Der HVPI wird voraussichtlich bei 1,7 Prozent liegen. Die endgültigen Ergebnisse für Dezember werden am 16. Januar 2018 veröffentlicht.

December 29, 2017

