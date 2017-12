New York (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für thyssenkrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) nach einer Tarifeinigung mit der IG Metall auf "neutral" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen.Die vereinbarten tariflichen Rahmenbedingungen seien ein wichtiger Schritt hin zur geplanten Fusion des Thyssen-Stahlgeschäfts mit Tata Steel, schrieb Analyst Fraser Jamieson in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/tih Datum der Analyse: 22.12.2017

