Die US-Steuerreform kam in der Wirtschaft gut an. Anders sieht es in Teilen des Banksektors aus. Die US-Großbank Goldman Sachs rechnet im laufenden Quartal mit Einbußen in Höhe von über vier Milliarden Euro.

Die Bank Goldman Sachs rechnet durch die kurz vor Weihnachten beschlossene Steuerreform in den USA im vierten Quartal mit Gewinneinbußen von fünf Milliarden Dollar (4,2 Milliarden Euro). Zwei Drittel davon seien Änderungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...