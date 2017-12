Der Frauenanteil im Parlament ist gesunken, der Verdienstunterschied zu Männern ist so hoch wie fast nirgendwo in der EU - Deutschland hat bei der Gleichstellung viel aufzuholen. Verbände setzen Hoffnungen in die GroKo.

Es ist ein Ranking, auf das ein Land wie Deutschland nicht stolz sein kann: Nur in zwei von 28 EU-Ländern ist die Lücke bei der Bezahlung von Frauen und Männern so groß wie in Deutschland, das hat die EU-Kommission errechnet. 22 Prozent beträgt der sogenannte Gender Pay Gap, nur in Estland und in Tschechien sind die Löhne noch ungleicher verteilt.

Kritiker meinen, dass dieser Lohnunterschied auch darauf zurückzuführen ist, dass Frauen tendenziell schlechter bezahlten Berufen, zum Beispiel in der Pflege nachgehen. Doch selbst wenn man nur vergleichbare Qualifikationen und Tätigkeiten heranzieht, verdienen Frauen pro Stunde durchschnittlich sechs Prozent weniger als Männer. Und auch innerhalb der Berufe gibt es große Gehaltsunterschiede, wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) errechnet hat. So verdienen etwa Verkäuferinnen 29 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen und Buchhalterinnen 24 Prozent weniger.

Gleichzeitig ist der Anteil von Frauen in Aufsichtsräten der großen Unternehmen seit 2015 von 25 auf rund 28 Prozent Anfang 2017 gestiegen, wie Zahlen der Bundesregierung zeigen. In den ...

