Deutschland hat das Inflationsziel der EZB in diesem Jahr fast erreicht. 2017 kletterten die Verbraucherpreise um 1,8 Prozent und damit so viel wie seit fünf Jahren nicht. Das lag nicht allein an hohen Energiepreisen.

Die deutschen Verbraucherpreise sind 2017 so kräftig gestiegen wie seit Jahren nicht mehr. Waren und Dienstleistungen kosteten durchschnittlich 1,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...