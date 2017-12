Liebe Leser,

Infineon ist gestern etwas nach unten gerutscht, heute bewegt sich der Titel kaum. Dennoch befindet sich die Aktie in einer komfortablen Situation, meinen charttechnische Analysten. Sie trauen es Infineon durchaus zu, in den kommenden Wochen einen Kursaufschlag von 10 % und mehr zu realisieren. Es seien möglicherweise auch Kurssprünge auf bis zu 30 Euro denkbar, heißt es. Im Einzelnen: Infineon befindet sich in einem deutlichen, langfristigen charttechnischen Aufwärtstrend. ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...