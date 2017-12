WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag ohne größere Bewegungen in den letzten Handelstag des Jahres gestartet. Nur in den langen Laufzeiten ging es mit dem Kurs nennenswert nach unten. Im Tagesverlauf stehen keine US-Konjunkturdaten auf dem Programm. Marktbeobachter sprachen von einem ruhigen Jahresausklang am amerikanischen Rentenmarkt. Der Handel schließt heute etwas früher um 20 Uhr deutscher Zeit.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 30/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,90 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 99 16/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,23 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Papiere verloren 2/32 Punkte auf 98 11/32 Punkte und rentierten mit 2,44 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben 11/32 Punkte auf 99 16/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,77 Prozent./jkr/jsl/stk

