Wien - Motiviert durch einmalige Faktoren, wie z.B. einen Anstieg der staatlichen Infrastrukturinvestitionen in Q2 2018 und die Wiederauffüllung der Lagerbestände, haben wir unsere BIP-Wachstumsprognose für Jahresende 2017 von 1,2% p.a. auf 1,8% p.a. revidiert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) in ihrer aktuellen Finanzanalyse "Strategie Österreich & CEE Q1/2018".

