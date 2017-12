- Termine vom 8. bis 14. Januar - === M O N T A G, 8. Januar 2018 *** 08:00 DE/Auftragseingang November 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Januar *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Dezember *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz November *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Dezember *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Russland und Japan geschlossen D I E N S T A G, 9. Januar 2018 *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz November *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe November *** 08:30 DE/Continental AG, Eckdaten zum Jahresergebnis, Hannover *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten November *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender M I T T W O C H, 10. Januar 2018 *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Dezember *** 08:45 FR/Industrieproduktion November 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau November *** 10:30 GB/Handelsbilanz November *** 10:30 GB/Industrieproduktion November *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:30 DE/Zuteilung Neuemission 10-jährige Bundesanleihe über 5 Mrd EUR *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Dezember, Frankfurt *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Dezember *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** - DE/ifo, Istat, KOF der ETH, gemeinsame Konjunkturprognose Eurozone - DE/CropEnergies AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Zeitz D O N N E R S T A G, 11. Januar 2018 *** 07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 9 Monate, Mannheim *** 07:00 DE/Hella KGaA Hueck & Co, Ergebnis 1H, Lippstadt 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 3Q, Genf *** 09:55 DE/PK zum BIP 2017 *** 11:00 EU/Industrieproduktion November *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 14. Dezember *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Erzeugerpreise Dezember - DE/IG Metall Baden-Württemberg und Südwestmetall, Fortsetzung der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie, Böblingen F R E I T A G, 12. Januar 2018 *** 08:00 AT/OMV AG, Trading Update 4Q, Wien 10:00 DE/Drillisch AG, ao HV, Frankfurt *** 12:50 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q, New York *** 14:00 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 4Q, San Francisco *** 14:30 US/Realeinkommen Dezember *** 14:30 US/Verbraucherpreise Dezember *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Dezember *** 16:00 US/Lagerbestände November *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Januar ===

