Berlin (ots) - Immer mehr Versicherer können mit den Erträgen aus ihren Kapitalanlagen die Garantieansprüche ihrer Kunden nicht mehr bedienen. Derzeit seien ein Drittel der Versicherungsunternehmen betroffen, sagte Max Ahlers, Geschäftsführer von Policen Direkt, dem Tagesspiegel (Samstagausgabe). "Im nächsten Jahr wird sich das Problem weiter verschärfen", befürchtet Ahlers. Wegen der niedrigen Zinsen und der Zinszusatzreserve, die die Versicherer ansparen müssen, kämen im kommenden Jahr "automatisch neue hohe zusätzliche Belastungen" auf die Unternehmen zu. Betroffen seien vor allem Anbieter, die in den 90er Jahren erfolgreich waren, dann aber den Umstieg von klassischen Garantieprodukten auf flexiblere Tarife verpasst hätten. Ahlers, dessen Unternehmen Lebensversicherungspolicen aufkauft, rechnet damit, dass weitere Lebensversicherer ihr Neugeschäft einstellen werden.



