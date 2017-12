Frankfurt - Am Anleihemarkt wird auch das Jahr 2017 als Jahr der Notenbanken und der Niedrigzinsen in Erinnerung bleiben, so die Deutsche Börse AG."Mario Draghi hat das Heft weiter fest in der Hand", kommentiere Arthur Brunner von der ICF Bank. "Außerdem hat sich dieses Jahr gezeigt, dass - im Gegensatz zu den Notenbanken - die Politik keinen Einfluss auf die Märkte hat", ergänze der Händler mit Blick auf die zahlreichen politischen Ereignisse, die von den Märkten gelassen hingenommen worden seien.

