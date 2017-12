Die Neuordnung der Chemie ging 2017 in die nächste Runde. Nach den großen Deals der Vorjahre folgte die Umsetzung etlicher Fusionsvorhaben. Auch für 2018 zeichnet sich rege Bewegung in der Branche ab.

Die Kreation neuer Verbindungen - für die Chemieindustrie ist das in diesen Tagen nicht nur im Labor ein Thema, sondern auch an den Konferenztischen in den Konzernzentralen. Denn die jüngste Welle an Übernahme und Fusionen (M&A), die vor gut zwei Jahren startete, setzt sich weiter fort und dürfte auch im neuen Jahr das Geschehen in der chemischen Industrie intensiv prägen.

Allerdings hat sich das Gewicht inzwischen etwas verlagert. So ist das Volumen an neuen Deals 2017 im Vergleich zu den beiden Vorjahren deutlich zurückgegangen. Nach Daten des Beratungsunternehmens PWC lag der Wert der neuen Transaktionen in den ersten drei Quartalen des Jahres mit 43 Milliarden Dollar um rund 70 Prozent unter dem - von mehreren Mega-Deals geprägten Vorjahresniveau.

Die Zahl der neu vereinbarten Transaktionen sank danach um 16 Prozent. Doch könnte 2017 auch als Jahr des Vollzugs bezeichnen. So schlossen Ende August die US-Chemieriesen Dow Chemical und Dupont ihren schon Ende 2015 vereinbarten Zusammenschluss zum neuen Chemiekonzern DowDupont. Der ist mit etwa 73 Milliarden Dollar Umsatz und derzeit 166 Milliarden Dollar Börsenwert nun der größte Chemiekonzern der Welt vor BASF, soll aber schon bald wieder in drei Einheiten aufgespalten werden.

Die Vollendung des Dow-Dupont-Megadeals und der Vollzug weiterer großer Transaktionen markiert aus Sicht der PWC-Chemiespezialisten Vijay Sarathy und Craig Kocak "das Ende der ersten Phase der Transformation der Chemieindustrie." Künftig wird sich die Aktivität nach ihrer Erwartung stärker auf Desinvestitionen und Spinn-offs verlagern, sie würden im Zuge der Großfusionen nötig, heißt es. Auch diese Aktionen dürften weitere M&A-Aktivität auslösen.

Mit der zweiten großen Vollzugsmeldung des Jahres konnte der chinesische Konzern Chemchina aufwarten. Er verleibte sich Ende Juni für rund 43 Milliarden Dollar den Schweizer Agrochemie-Spezialisten Syngenta ein und hat damit zumindest vorrübergehend eine führende Position in der Agrochemie-Branche eingenommen.

Trend zur Fokussierung

Auch die deutschen Chemiefirmen haben 2017 einige Deals in die Tat umgesetzt. Die Essener Evonik verstärkte sich Anfang des Jahres mit dem 3,8 Milliarden Dollar teuren Additiv-Geschäft des US-Konzerns Air Products. Lanxess schluckte im April für 2,4 Milliarden Dollar die US-Firma Chemtura, einen Spezialisten für Flammschutzmittel und Schmierstoff-Zusätze.

Im neuen Jahr wird sich die Neuordnung der Chemie wohl mit ähnlichem Tempo fortsetzen. Denn es steht der Vollzug weiterer, bereits fest vereinbarter Megadeals an: So hofft Bayer im ersten Quartal die geplante und mehr als 60 Milliarden Dollar teure Übernahme des Saatgut-Konzerns Monsanto zu vollziehen.

Vor der Vollendung steht auch die Fusion der Industriegas-Konzerne Linde und Praxair. Sie hat jüngst eine maßgebliche Hürde genommen, nachdem mehr als 90 Prozent der Linde-Aktionäre das Umtauschangebot für die Aktien des neuen, fusionierten Unternehmens angenommen haben. Ebenso wie im Falle Bayer/Monsanto steht auch hier im Grunde nur noch die kartellrechtliche Genehmigung aus. Ein weiterer größerer Deal könnte sich aus dem geplanten Verkauf der Chemiesparte des niederländischen Farben-Konzerns Akzo Nobel ergeben.

Fast durchweg werden die Übernahmen in der Chemie von der Strategie getrieben, Technologie und Marktpositionen in bestimmten Teilsegmenten des Geschäfts zu stärken. Selbst im Falle Dow/Dupont ging es nicht um Größe ...

