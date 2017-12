Der japanische Tech-Visionär Masayoshi Son holt mit Uber eine weitere Start-up-Ikone in sein Softbank-Imperium. Er ignoriert die klassische Management-Lehre und schafft so einen weltweit prägenden Konzern. Eine Analyse.

Softbank-Gründer Masayoshi Son pfeift auf herkömmliche Managementtheorien. Eine Konzentration auf das, was andere Kerngeschäfte nennen, entspricht nicht seiner Vision von einem weltumspannenden Konzern. "Wir haben eine Rudelstrategie", erklärte er Investoren dieses Jahr. Und mit der Beteiligung an der Ride-Sharing-App Uber zeigte er mal wieder, was er darunter versteht.

Virtuos investiert er das Geld von Softbank und den Anlegern in seinen 100 Milliarden US-Dollar schweren Softbank Vision Fund in Minderheitsbeteiligungen in eine Vielzahl von Ikonen der neuen Internetwirtschaft oder vielversprechende Startups, die das Zeug zu globalen Karrieren haben.

In der Regel kauft er 20 bis 40 Prozent, flankiert von einer guten Vertretung im Verwaltungsrat. Im Falle von Uber begnügte sich Son mit 15 Prozent und voraussichtlich zwei Sitzen. So will er, Son, den unternehmerischen Jagdinstinkt der Firmen wachhalten.

Gemeinsam soll dieses lose Netzwerk aus unabhängigen Beteiligungen dann gemeinsam mit dem Leitwolf Son Softbanks eigentlicher historischer Mission nachhetzen. "Das Kerngeschäft von Softbank ist die Informationsrevolution", fasste er das Wesen seiner Gründung einst zusammen.

Dass es sich dabei nicht wirklich um ein "Kerngeschäft" im herkömmlichen Sinn, sondern eine Mission handelt, stört ihn ...

