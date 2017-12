Die Banken der Euro-Zone haben im November ihre Kreditvergabe an Unternehmen so kräftig gesteigert wie seit achteinhalb Jahren nicht mehr. Vor allem in Deutschland steigt die Kreditnachfrage.

Die Geldflut der EZB zeigt Wirkung: Die Banken der Euro-Zone steigerten im November ihre Kreditvergabe an Unternehmen so kräftig wie seit achteinhalb Jahren nicht mehr. Sie reichten 3,1 Prozent mehr Darlehen aus als vor Jahresfrist, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag in Frankfurt mitteilte. An die Privathaushalte vergaben die Geldhäuser 2,8 Prozent mehr Kredite als ein Jahr zuvor. Auch das ist das kräftigste Plus seit Mitte 2009.

"Die Kreditvergabe in Europa nimmt weiter Fahrt auf", sagte der Chefvolkswirt der Förderbank KfW, Jörg Zeuner. "Der zusätzliche Schub kommt derzeit aus Deutschland." Hier investieren die Unternehmen wieder verstärkt. Die Banken ...

