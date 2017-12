NEW YORK (dpa-AFX) - Nur wenig bewegt mit einem negativen Unterton sind die US-Aktienmärkte in den letzten Handelstag des Jahres 2017 gestartet. Mangels bedeutender Konjunkturdaten dürfte sich daran im Verlauf nichts ändern. Der Dow Jones Industrial sank am Freitag zuletzt um 0,06 Prozent auf 24 823,05 Punkte, nachdem er sich zu Beginn bis auf 5 Punkte an sein bisheriges Rekordhoch von 24 876 Punkten herangetastet hatte.

Der breiter aufgestellte S&P 500 fiel um 0,05 Prozent auf 2686,14 Punkte. Der Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,22Prozent auf 6427,06 Punkte./edh/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0128 2017-12-29/16:23