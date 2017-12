Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Freitag im Späthandel schwächer präsentiert. Österreichische Staatsanleihen verzeichneten in allen Laufzeiten leichte Kursverluste. Im Gegenzug stiegen die Renditen etwas an. Der deutsche Euro-Bund-Future lag am Nachmittag ebenfalls im Minus.Zum Jahresausklang verlief der Handel am heimischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...