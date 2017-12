Concord, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Das luxuriöse Erlebnis

von Tea Forté trifft mit unserem neuen Ceremonial Matcha Bowl Set und

Matcha Single Steeps® auf traditionellen Matcha. Unser im Frühling

geernteter, im Schatten gewachsener, steingemahlener, biologischer

Matcha-Tee wird am besten bei einer jahrhundertealten japanischen

Teezeremonie namens Chanoyu serviert: eine Zubereitungstechnik, die

für ihre zentrierenden meditativen Qualitäten bekannt ist.



"Die Einführung der Matcha-Kollektion von Tea Forte ist Ausdruck

unseres anhaltenden Engagements für Wellness und die Kultivierung

aller potenziellen Vorteile des Tees für die geistige und körperliche

Gesundheit", sagt Michael Gebrael, CEO von Tea Forté. "Zusätzlich zu

unserem hochwertigen, reinen Matcha haben wir weitere vier

verschiedene Matcha-Sorten gemischt. In Einzelportionen vorverpackt

ist unser Single Steeps Matcha ideal für das Büro, die Reise oder

einen Energieschub zu jeder Zeit geeignet."



Unsere handgefertigte Schale für die Teezeremonie sowie der

handgemachte Bambusbesen und -messlöffel fördern den entspannten

Genuss unserer hochwertigen koscheren, glutenfreien und veganen

Matcha-Mischungen. Zu diesen zählen:



PURE MATCHA Köstlich heiß, dampfend, eisgekühlt oder mit Milch

Ihrer Wahl gemischt.



CHOCOLATE MATCHA Der Geschmack von Kakao und Vanille sorgt für

einen anregenden Genuss.



COCONUT MATCHA Ein Hauch von reichhaltiger, cremiger Kokosnuss

verleiht dem klassischen Matcha eine tropische Note.



GINGER MATCHA Smaragdgrüner Matcha profitiert von wärmendem

Ingwer.



CHAI MATCHA Zwei klassische Teemischungen treffen aufeinander:

würziger Chai und reiner Matcha.



Neben dem begehrten, unverwechselbaren Geschmack wird Matcha auch

wegen seiner gesundheitlichen Vorteile geschätzt. Gebrühter grüner

Tee enthält nur das Antioxidans, das durch Wasser extrahiert werden

kann, während bei Matcha das ganze Blatt genutzt wird. Unser

hochwertiger Matcha wird in den Wochen vor der Ernte beschattet. Dies

erhöht den Chlorophyllgehalt und fördert den tiefen Smaragdton. Tea

Forté ist stolz darauf, dieses gesunde Getränk einer neuen Generation

von Teetrinkern vorstellen zu können.



Erhältlich ab sofort in ausgewählten Geschäften und online bei

teaforte.com (http://teaforte.com/), ab $ 35.



ÜBER TEA FORTÉ



Bei dem Ritual, den Tee ziehen zu lassen und sich zu einer

perfekten Tasse Tee niederzusetzen, geht es ebenso darum, bei diesem

Erlebnis Ruhe zu finden, wie um den Geschmack. Handgefertigte Tees

aus einwandfreien Quellen, patentierte Pyramidenaufgüsse und

designorientierte Accessoires bringen subtile Aromen und einfache

Raffinesse in jede Tasse. Mit seinem dezenten Luxus ist Tea Forté in

über 35 Ländern zum täglichen Genuss von Teeliebhabern geworden. Tea

Forté ist in den weltweit führenden Hotels, Restaurants, Resorts und

bei Einzelhändlern erhältlich und ebenfalls der exklusive

Teelieferant der James Beard Foundation. Mehr erfahren Sie unter

teaforte.com (http://teaforte.com/).



