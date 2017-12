Tesla-Chef Elon Musk trifft einen Nerv bei Twitter-Usern. Das ergibt eine Handelsblatt-Auswertung der Accounts von 95 Chefs großer Unternehmen. Sie zeigt auch: Wer oft twittert, ist nicht automatisch am erfolgreichsten.

Sein erfolgreichster Tweet des Jahres ist vom 1. Juni 2017. Und doch hat er auch zum Jahreswechsel kein bisschen an Aktualität und Bedeutung verloren. Elon Musk twitterte im Sommer diesen Jahres über US-Präsident Donald Trumps Ankündigung, aus dem Pariser Klimaschutzabkommen auszutreten. Seine Reaktion: Er werde sich aus dem Beraterstab Trumps zurückziehen.

Der Tesla-Chef kann durchaus als erfolgreichster CEO des Jahres auf Twitter bezeichnet werden. Mithilfe des Tools Crowdtangle lassen sich die Aktivitäten von Accounts auf Twitter in verschiedener Hinsicht vergleichen. Die wichtigste Währung in den sozialen Netzwerken sind Interaktionen: Wenn Nutzer einen Tweet mit "gefällt mir" markieren, ihn kommentieren oder teilen, sorgen sie dafür, dass mehr Menschen davon erfahren. Der Algorithmus spült ihn dann wiederum in die Timeline anderer Abonnenten. Außerdem ist die Zahl der Interaktionen ein wichtiger Indikator dafür, wofür sich die Menschen auf Twitter interessieren.

Das vom Handelsblatt erstellte Ranking von 95 Chefs großer Unternehmen, die auf Twitter vertreten ...

