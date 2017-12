Mainz (ots) - Woche 01/18 Samstag, 30.12.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



21.40 Das Vermächtnis des Sherlock Holmes Die Anfänge der Forensik



22.25 Das Vermächtnis des Sherlock Holmes Logik und Kriminalistik



23.10 Dem Tod auf der Spur - Die Männer vom Kriminaldauerdienst Deutschland 2017



23.50 Copwatch - Polizeigewalt im Visier Deutschland 2017



0.35 Mord unter Studenten - Der Fall Amanda Knox



1.20 Knast in den USA Raus auf Bewährung USA 2017



2.05 Knast in den USA Isolationshaft für Schwerverbrecher USA 2017



3.35 Überführt - Der Drogendealer Sick mit Joe Bausch Deutschland 2017



4.20 Rätselhafte Morde - Profiler im Einsatz Deutschland 2014







Woche 01/18 Sonntag, 31.12.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.05 Mördern auf der Spur Cold Cases Deutschland 2016



5.35 Rivalen: Lady Diana und Elizabeth II. Frankreich 2016



6.20 ZDFzeit Zwei Prinzen für die Krone William und Charles von England Deutschland/Großbritannien 2016



7.05 ZDF-History Harry und Co. - Die Windsors aus der zweiten Reihe Deutschland 2014



7.50 ZDF-History Auf einmal Prinzessin Deutschland 2016



8.20 ZDFzeit Glamour, Gold und die Liebe Europas Königshäuser im Vergleich Deutschland 2016



9.05 ZDFzeit Königliche Dynastien: Die Grimaldis Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 11.15 ZDF-History Prinz Philip: Blaues Blut und deutsche Wurzeln Deutschland 2014



11.45 ZDF-History Auf einmal Prinzessin Deutschland 2016



12.10 ZDFzeit Kurs auf die Krone Mary und Frederik von Dänemark Deutschland/Dänemark 2016



12.55 ZDFzeit Glamour, Gold und die Liebe Europas Königshäuser im Vergleich Deutschland 2016



13.40 Edward VIII. und die Nazis Mythos und Wahrheit Deutschland 2011



14.25 ZDF-History Englands große Königinnen Deutschland 2017



15.10 ZDF-History Englands Krone Deutschland 2017



15.55 ZDF-History Ein Date mit den Royals - die Windsors in Deutschland Deutschland 2012



16.35 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, Skandale Familiendramen Großbritannien 2016



17.20 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, Skandale Krieg und Frieden Großbritannien 2016



18.05 ZDFzeit Elizabeth II. wird 90 Die Jahrhundert-Königin Deutschland/Großbritannien 2016



( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 ZDFzeit Zwei Prinzen für die Krone William und Charles von England Deutschland/Großbritannien 2016



23.55 ZDF-History Harry und Co. - Die Windsors aus der zweiten Reihe Deutschland 2014



0.40 Edward VIII. und die Nazis Mythos und Wahrheit Deutschland 2011



1.25 ZDF-History Englands große Königinnen Deutschland 2017



2.05 ZDF-History Kaiserkinder Deutschland 2015



2.50 ZDF-History Englands große Königinnen Deutschland 2017



3.35 ZDF-History Englands Krone Deutschland 2017



4.20 ZDFzeit Königliche Dynastien: Die Habsburger Deutschland 2014







Woche 01/18 Montag, 01.01.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.05 ZDFzeit Königliche Dynastien: Die Glücksburger Deutschland 2017



5.50 ZDF-History Krieg der Zeichner Deutschland 2015



( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 7.00 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1933 bis 1935: Gleichschaltung Deutschland 2008



7.45 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1936 bis 1939: Der Weg zum Krieg Deutschland 2008



8.30 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1939 bis 1942: Krieg und Vernichtung Deutschland 2008



9.15 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1942 bis 1945: Der Untergang Deutschland 2008



10.00 Die SS Heydrichs Herrschaft



10.45 Die SS Der Machtkampf



11.25 Die SS Himmlers Wahn



12.10 Die SS Totenkopf



12.55 Die SS Die Waffen-SS



13.40 Die SS Mythos Odessa



14.20 Böse Bauten Hitlers Architektur - Eine Spurensuche in Berlin Deutschland 2013 15.05 Böse Bauten Hitlers Architektur im Schatten der Alpen Deutschland 2016



15.50 Böse Bauten Hitlers Architektur - Spurensuche in München und Nürnberg Deutschland 2015



16.35 Böse Bauten Hitlers Architektur - Spuren vom Westwall bis zur Autobahn Deutschland 2017



17.20 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der Künstler Deutschland 2010



18.05 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der Soldat Deutschland 2010



18.50 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der "Führer" Deutschland 2010



( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1936 bis 1939: Der Weg zum Krieg Deutschland 2008



23.10 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1939 bis 1942: Krieg und Vernichtung Deutschland 2008



23.55 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1942 bis 1945: Der Untergang Deutschland 2008



0.40 Die SS Heydrichs Herrschaft



1.25 Die SS Der Machtkampf



2.10 Die SS Himmlers Wahn



2.50 Die SS Totenkopf



3.35 Die SS Die Waffen-SS



4.20 Die SS Mythos Odessa



Woche 01/18 Dienstag, 02.01.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.05 ZDF-History Hitlers Geheimwaffenchef - Auf den Spuren von Hans Kammler Deutschland 2014



5.35 Böse Bauten Hitlers Architektur - Eine Spurensuche in Berlin Deutschland 2013



6.20 Böse Bauten Hitlers Architektur im Schatten der Alpen Deutschland 2016



7.05 Böse Bauten Hitlers Architektur - Spurensuche in München und Nürnberg Deutschland 2015



7.50 Böse Bauten Hitlers Architektur - Spuren vom Westwall bis zur Autobahn Deutschland 2017



8.32 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.35 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der Künstler Deutschland 2010



9.20 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der Soldat Deutschland 2010



10.05 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der "Führer" Deutschland 2010



10.50 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der Kriegsherr Deutschland 2010



11.35 Mythen-Jäger Das verschollene Schiff in der Wüste Großbritannien 2014



( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen )







Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 13.50 Hexenwahn - Die Dokumentation Deutschland 2014



( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Geheimnisse der Kirche Die Nägel von Golgatha Neuseeland 2015



22.25 Geheimnisse der Kirche Rätsel um Maria Neuseeland 2015



23.10 Geheimnisse der Kirche Tod am Kreuz Neuseeland 2015



23.50 Geheimnisse der Kirche War Jesus verheiratet? Neuseeland 2015



0.35 heute-journal



1.05 Mythen-Jäger Der Pfarrer und der Heilige Gral Großbritannien 2014



1.50 Mythen-Jäger Die geheimnisvolle Goldmine Großbritannien 2014



2.35 Mythen-Jäger Das verschollene Bernsteinzimmer Großbritannien 2011



3.20 Mythen-Jäger Himmlers Suche nach Atlantis Großbritannien 2013



4.00 Mythen-Jäger Das Nazi-Geheimnis vom Toplitzsee Großbritannien 2014



( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121