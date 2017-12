DAX 2017: Auch ohne Jahresendrallye ein gutes Börsenjahr

Auch wenn die 2017er-Jahresendrallye im DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) ziemlich enttäuschend verlaufen ist und das Barometer das Jahr unter der psychologisch wichtigen 13.000-Punkte-Marke beendet, können Anleger insgesamt sehr zufrieden auf 2017 zurückblicken. 2018 könnte ebenfalls ein gutes Börsenjahr werden.

Das war 2017 los. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer konnte auf Jahressicht ein Kursplus von knapp 13 Prozent erzielen. Damit geht der Leitindex mit einem Jahresendstand von 12.913 Zählern in die Pause. Am 12. Oktober wurde erstmals in der Geschichte die psychologisch wichtige 13.000-Punkte-Marke überquert. Zeitweise legte der DAX eine beeindruckende Rekordjagd hin. Dass ihm zum Jahresende etwas die Puste ausgegangen ist und Anleger nach einer inzwischen jahrelangen Kursrallye einige Gewinne mitgenommen haben, trübt das Gesamtbild nur unwesentlich.

Das waren die Börsenhighlights 2017. Für den DAX war der 12. Oktober ein besonderer Tag. Erstmals wurde die 13.000-Punkte-Marke überquert. Deutlich schneller hat dagegen der Dow Jones Industrial Average die runden Marken hinter sich gelassen. Am 25. Januar 2017 war die 20.000-Punkte-Marke dran, bereits am 1. März dieses Jahres folgten die 21.000 Zähler, etwas länger dauerte es bis zu den 22.000 Punkten (2. August). Die Marken von 23.000 bzw. 24.000 Punkten wurden dagegen sehr schnell erreicht. Am 18. Oktober bzw. am 30. November war es so weit. Und nun steht sogar der Kampf um die 25.000-Punkte-Marke an. Zu verdanken hatten US-Anleger diese Euphorie vor allem der Vorfreude auf die kommenden Steuererleichterungen.

Neben der Jagd auf neue Rekorde lohnt sich auch der Blick auf den IPO-Markt, obwohl dieser nicht an das Niveau vor der Finanzkrise herankommt. Hierzulande sorgte zum Beispiel der Lieferdienst Delivery Hero für Furore, während natürlich der Börsengang von Snap Inc. am 2. März deutlich größer war.

Zudem dürften die drei Leitzinserhöhungen der US-Notenbank Fed im Gedächtnis bleiben, genauso wie der eher halbherzige Einstieg der EZB in die Zinswende.

Den vollständigen Artikel lesen ...