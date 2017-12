Fast scheint es so, als ob der Cannabis-Sektor das neue Eldorado wäre. Der Sektor befindet sich im positiven Sinne in Aufruhr; in Goldgräberstimmung eben. Eine Vielzahl der Aktien aus dem Sektor scheint in diesen Tagen nur einen Weg zu kennen - aufwärts. Prozentual zweistellige Kursgewinne pro Handelstag sind keine Seltenheit und ebenso ist es keine Seltenheit, dass sich mehrere Handelstage mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...