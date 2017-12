Liebe Leser,

der Möbelhändler Steinhoff hat zuletzt für reichlich Schlagzeilen gesorgt. Das Unternehmen wird von vielen Marktbeobachtern nahe der Insolvenz verortet. Dennoch gab es jetzt ein positives Zeichen. Chartanalysten meinen indes, die Aktie sei aus charttechnischer Sicht ein klarer Fall für den Kauf von Short-Investoren. Wer Geld verdienen will, sollte dies mit der Spekulation auf fallende Notierungen machen, so die Meinung. Konkret: Der Wert gewann am Freitag im Handel zunächst ... (Frank Holbaum)

