ZÜRICH (Dow Jones)--Erwartungsgemäß ruhig ist der letzte Handelstag des Jahres in der Schweiz verlaufen. Die Börse öffnet wieder am 3. Januar, nach dem Berchtoldstag. Wie am Vortag bestimmten nach dem starken Börsenjahr nochmals kleinere Gewinnmitnahmen das Geschäft, größerer Kursbewegungen blieben aber auch bei Einzelwerten aus. Der SMI verlor am Freitag 0,3 Prozent auf 9.382 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und 4 -gewinner gegenüber, unverändert schloss 1 Aktie. Umgesetzt wurden 24,02 (zuvor: 19,91) Millionen Aktien.

Das Börsenjahr 2017 in der Schweiz wurde maßgeblich mitbestimmt von der Abwertung des Franken. Der wertete um fast 10 Prozent ab angesichts sich mehrender robuster Konjunktursignale aus der Eurozone und dann auch von Bewegung bei der Europäischen Zentralbank (EZB). Als sich von dieser Seite die Zeichen mehrten, dass die expansive Geldpolitik ab 2018 etwas zurückgefahren wird, erhielt der Franken nochmals einen Abwertungsschub.

Für den Schweizer Börsenindex SMI ging es auf Jahressicht um gut 14 Prozent nach oben. Dass es trotz der Unterstützung durch einen schwächeren Franken nicht zu einem noch besseren Ergebnis reichte, dafür zeichneten unter anderem die Indexschwergewichte verantwortlich. Diese kommen mit Novartis, Roche und Nestle aus den als defensiv und weniger konjunkturreagibel geltenden Sektoren Pharma und Nahrungsmittel. Roche kamen "nur" um knapp 10 Prozent voran, Novartis entwickelten sich mit gut 15 Prozent in etwa so wie der Markt. Nestle lagen mit plus 18 Prozent über dem Marktdurchschnitt.

Am besten entwickelten sich die beiden Spezialchemieaktien Lonza und Sika mit Kursgewinnen von über 60 Prozent. Schlusslicht waren Swiss Re mit einem nahezu unveränderten Niveau. Der Versicherer wurde schwer belastet von Wirbelstürmen und Erdbeben in den USA.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/raz/bam

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2017 11:39 ET (16:39 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.