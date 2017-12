Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag zum zweiten Mal in Folge mit tieferen Kursen aus der Sitzung gegangen. Ein starkes Börsenjahr endet damit mit einer leichten Schwäche. Am letzten Handelstag des Jahres bewegte sich der SMI etwas unter dem Niveau des Vortages mehrheitlich seitwärts, ehe gegen Handelsende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...