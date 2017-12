Safenwil (ots) -



Steve Guerdat, Olympia-Sieger 2012 in London, setzt nicht nur bei

seinem Sport auf Qualität, sondern auch bei seinem Fahrzeug. Aus

diesem Grund vertraut er auf den neuen Toyota Land Cruiser, der ihn

sicher zum Ziel bringt und zudem perfekt seine Passion unterstützt.



Steve Guerdat, das Aushängeschild der Schweizer

Springreiter-Szene, vertraut bei der Mobilität auf Toyota. Auf seinem

Gut im zürcherischen Elgg übernimmt Guerdat stolz den neuen Toyota

Land Cruiser.



"Der Land Cruiser verbindet einen hohen Komfort, wodurch ich

entspannt und relaxt an meinem Ziel ankomme. Gleichzeitig kann ich

aber auch bis zu 3.5 Tonnen mit dem Fahrzeug ziehen, was für meine

Leidenschaft, den Reitsport, ein wichtiges Attribut ist.



Für Guerdat ist zudem wichtig, dass Toyota neben dem Land Cruiser,

vor allem auch auf umweltfreundliche Technologien setzt. «Der

Naturschutz liegt mir sehr am Herzen, weswegen die Kooperation mit

Toyota perfekt passt». Beim neuen Land Cruiser schätzt Guerdat unter

anderem das nochmals höhere Drehmoment, welches nun 500Nm beträgt.

Zudem sei der 360° Panorama-Monitor ein äusserst hilfreicher

Assistent, insbesondere beim Manövrieren im Anhängerbetrieb.



Steve Guerdat ist seit einem Jahr Botschafter von Toyota. «Steve

Guerdat ist aufgrund seiner Persönlichkeit und natürlich des

sportlichen Erfolgs, für uns ein wichtiges Aushängeschild. Dadurch,

dass er den Land Cruiser im täglichen Einsatz hat, wird die

Zuverlässigkeit und Robustheit des Land Cruiser nachweislich belegt

und dies ohne Kompromisse beim Komfort. » so Christian Künstler,

Managing Director, Toyota AG zur Partnerschaft mit Guerdat.



