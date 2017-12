Anleger sind daran interessiert, ob die Gewinner des Aktienjahres 2017 ihren Höhenflug fortsetzen und ob die Verlierer die Trendwende schaffen. Wir zeigen, was die Profis denken - und was Anleger daraus schließen können.

Aus Anlegersicht geht ein gutes Börsenjahr zu Ende. Der Dax, das wichtigste deutsche Börsenbarometer, legte um gut 13 Prozent zu. In den kleineren Indizes MDax, SDax und TecDax fällt das Plus noch deutlicher aus. Doch der Blick auf die Einzelwerte zeigt: Die Unterschiede sind teilweise beträchtlich.

Dabei lohnt es sich, die Entwicklung der einzelnen Unternehmen genauer zu betrachten. Unter Finanzprofis gilt die Strategie häufig als aussichtsreich, im neuen Jahr weiter auf die Gewinner des Vorjahres zu setzen. Vor allem, wenn Firmen solide Gewinne vorweisen, regelmäßig Dividenden zahlen und es keine Anzeichen gibt, dass sich daran künftig etwas ändert, können die Kurse durchaus noch weiter steigen. Auf Verliereraktien zu setzen und zu hoffen, dass die Kurse wieder zulegen, scheint oft nicht ganz so einfach zu sein. Gleichwohl: Mit der richtigen Aktienauswahl stellen sich auch hier Erfolge ein.

Eindeutiger Gewinner in der obersten Börsenliga ist im Jahr 2017 die Aktie der Deutschen Lufthansa mit einem Plus von über 150 Prozent. Deutschlands größte Fluggesellschaft führt den deutschen Leitindex deutlich an - die Commerzbank folgt an Platz zwei mit Kurszuwächsen von über 70 Prozent. Der Kranich-Airline hatten am Jahresanfang nur wenige Anlageprofis ein so gutes Abschneiden vorhergesagt. Der Marktführer profitierte davon, dass der Konkurrent Air Berlin ins Schlingern geriet und schließlich Insolvenz anmelden musste.

Anleger fragen sich nun zurecht, ob der Höhenflug im neuen Jahr anhalten wird - oder ob sie bei ihren Lufthansa-Aktien besser Gewinne mitnehmen sollten. Eine Hilfestellung bei der Anlageentscheidung gibt das Analystencheck-Tool des Handelsblatts. In der Online-Anwendung werden laufend Analysten-Empfehlungen und Kursziele aller namhaften Banken sowie unabhängiger Research-Institute ausgewertet.

Derzeit stehen noch 31 Kaufempfehlungen 21 Halten- und sieben Verkaufs-Einstufungen gegenüber. Das durchschnittliche Kursziel sehen die Analysten aber bei 28,58 Euro - und damit unter dem aktuellen Kurs von circa 31 Euro. Gut zu wissen: Das Analystencheck-Tool zeigt ein gewichtetes Kursziel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...