Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag zum zweiten Mal in Folge mit tieferen Kursen aus der Sitzung gegangen. Ein starkes Börsenjahr endet damit mit einer leichten Schwäche. Am letzten Handelstag des Jahres bewegte sich der SMI etwas unter dem Niveau des Vortages mehrheitlich seitwärts, ehe gegen Handelsende mit den sich abschwächenden US-Börsen noch einmal ein gewisser Abgabedruck aufkam. Insbesondere die drei Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche büssten gleichzeitig nochmals an Terrain ein. Insgesamt verlief das Handelsgeschehen aber der Festtagszeit entsprechend in ruhigen Bahnen.

Mit der Seitwärtstendenz in der vergangenen Woche und den Verlusten der kurzen Altjahreswoche sei die Spannung der letzten Monate aus den Märkten gewichen, hiess es in Börsenkreisen. Dies könne eine gute Voraussetzung für einen kräftigen Start im neuen Jahr sein - verbunden mit einem Angriff auf das Allzeithoch von 2007. Trotz mahnender Stimmen entsprächen weiter steigende Kurse auch der Mehrheit der Prognosen für das kommende Jahr. Die weiterhin expansive Geldpolitik der Notenbanken könnte es möglich machen.

