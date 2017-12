FRANKFURT (Dow Jones)--Das Münchner Ifo-Institut warnt die neue Bundesregierung, die Steuern zu senken. "Steuerentlastungen würden zum jetzigen Zeitpunkt prozyklisch wirken, den Boom also noch zusätzlich befeuern", erklärte Ifo-Konjunkturexperte Timo Wollmershäuser im Interview mit dem Spiegel. Weil die EZB mit Rücksicht auf die übrigen Länder in der Eurozone nicht die Zinsen anheben könne, um die Konjunktur in Deutschland zu glätten, müsse die Politik eingreifen.

"Der Staat könnte die Steuern erhöhen, um Kaufkraft abzuschöpfen und die Nachfrage zu dämpfen", riet Wollmershäuser. Je weiter sich die deutsche Wirtschaft von ihrem normalen Expansionspfad entferne, desto tiefer werde der Absturz in der nächsten Rezession, mahnte der Konjunkturexperte.

December 29, 2017

