FREITAG: In Südkorea blieben die Börsen wegen eines Ausgleichstages für Silvester geschlossen.

FREITAG: An einigen Börsen wurde nur verkürzt gehandelt. Dies betraf unter anderem Deutschland (bis 14.00 Uhr), Österreich (bis 14.15 Uhr) und Großbritannien (bis 13.30 Uhr). Der Rentenmarkt in den USA schließt bereits um 20.00 Uhr. Dabei handelt es sich in der Regel um einen Ausgleich für Silvester.

MONTAG: An Neujahr bleiben alle wichtigen Börsen weltweit geschlossen.

DIENSTAG: In der Schweiz bleiben die Börsen wegen des Berchtoldstags, in Russland und Japan wegen Neujahr geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (17.55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.503,96 -0,58% +6,49% Stoxx50 3.177,84 -0,02% +5,56% DAX 12.917,64 -0,48% +12,51% FTSE 7.687,77 +0,85% +7,63% CAC 5.312,56 -0,50% +9,26% DJIA 24.826,39 -0,04% +25,62% S&P-500 2.685,58 -0,07% +19,95% Nasdaq-Comp. 6.934,95 -0,22% +28,83% Nasdaq-100 6.422,18 -0,30% +32,05% Nikkei-225 22.764,94 -0,08% +19,10% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,7 +2

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,21 59,84 +0,6% 0,37 +5,8% Brent/ICE 66,67 66,16 +0,8% 0,51 +13,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.303,53 1.294,78 +0,7% +8,74 +13,2% Silber (Spot) 17,01 16,86 +0,9% +0,15 +6,8% Platin (Spot) 931,90 928,50 +0,4% +3,40 +3,1% Kupfer-Future 3,28 3,30 -0,6% -0,02 +29,9%

FINANZMARKT USA

Nach Aufschlägen zum Start haben sich die Anleger zu kleineren Gewinnmitnahmen entschlossen. Am Vortag hatte der Dow-Jones-Index noch ein Allzeithoch auf Schlusskursbasis erreicht. Betrachtet man die Entwicklung im Gesamtjahr, geht 2017 als das beste Börsenjahr des Dow seit 2013 in die Chroniken der Wall Street ein. Denn seit Jahresbeginn hat der Börsenindex ein Plus von 25,7 Prozent eingefahren. Der marktbreite S&P-500 ist um 20 Prozent vorgerückt. Goldman Sachs Group rechnet wegen der neuen Steuergesetzgebung im Schlussquartal 2017 mit einem Gewinnrückgang von 5 Milliarden US-Dollar. Die Aktie reagiert mit einem Minus von 0,8 Prozent. Ultra Clean Holdings springen dagegen um gut 13 Prozent in die Höhe. Die Titel des wurden in den Börsenindex S&P SmallCap 600 GICS für die Halbleiterzulieferbranche aufgenommen. Potash Corp of Saskatchewan ziehen um 1 Prozent an. Die geplante Fusion unter Gleichen mit Agrium hat die letzte Hürde der Regulierungsbehörden genommen. Union Pacific zeigen sich kaum verändert, nachdem der Wert am 27. Dezember auf ein Allzeithoch geklettert war. Nun bremsen Berichte, wonach der Infrastrukturfonds Lazard Global 16 Prozent seines Anteils an der Eisenbahngesellschaft verkauft hat. Iovance Biotherapeutics fallen um 1,5 Prozent, nachdem eine Rechtsanwaltskanzlei Klage gegen die Gesellschaft wegen irreführender Mitteilungen eingereicht hat.

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den Börsen in Europa ist es mehrheitlich nach unten gegangen. Als belastender Grund wurde der Euro genannt, der erstmals seit September über 1,20 Dollar kletterte. Neben dem Euro bewegte auch die Politik die Börsen. Am Donnerstagabend hatte der italienische Präsident Sergio Mattarella das Parlament aufgelöst und damit den Weg für Neuwahlen Anfang März frei gemacht. Dies sorgte erneut für Verunsicherung, die Börse in Mailand stellt mit einem Minus von 1,2 Prozent den größten Verlierer. Gegen den Trend notierte London weiter freundlich, dort handelte der Index auf Allzeithoch.Airbus sammelte kurz vor Jahresschluss noch ein paar Aufträge ein und verbessert seinen 2017er Auftragseingang. Allerdings fehlt nach Aussage eines Marktteilnehmers noch immer ein erhoffter Auftrag von Emirates Airlines für den A380 Jetliner. Die Aktie notierte kaum verändert. Von einer Kurszielanhebung aus dem Hause JP Morgan profitierte die Aktie von Morphosys und legte um 1,4 Prozent zu.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7.50 Uhr Do, 17.22 Uhr % YTD EUR/USD 1,2017 +0,53% 1,1954 1,1952 +14,3% EUR/JPY 135,45 +0,59% 134,66 134,66 +10,2% EUR/CHF 1,1717 +0,19% 1,1695 1,1694 +9,4% EUR/GBP 0,8890 +0,13% 0,8878 1,1264 +4,3% USD/JPY 112,71 +0,05% 112,66 112,67 -3,6% GBP/USD 1,3522 +0,42% 1,3465 1,3463 +9,6% Bitcoin BTC/USD 14.895,15 +4,52% 15.071,91 15.097,83 1.460,20

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Am letzten Handelstag des Jahres haben an den ostasiatischen Börsen moderate Aufschläge das Bild geprägt. Dazu trugen nicht zuletzt positive Vorgaben der Wall Street bei. Insgesamt können Anleger auf ein positives Aktienjahr in Südostasien zurückblicken. Am Freitag setzte sich die zuletzt eingeleitete Erholung der Technologiewerte fort, nachdem diese Anfang der Woche mit Sorgen über den iPhone-Absatz noch unter Druck gestanden hatten. In Taipeh schloss Indexschwergewicht Taiwan Semiconductor auf Tagessicht 1,5 Prozent fester, Hon Hai rückten um 1 Prozent vor. Gegen den regionalen Trend gab der Nikkei-225 bei extrem niedrigen Umsätzen geringfügig nach, belastet von steigenden Yen-Kursen. Übers Jahr gesehen verbuchte der japanische Leitindex ein Plus von 19 Prozent - das höchste seit 2013 und das sechste in Folge. Gemieden wurden am letzten Handelstag des Jahres Konsumwerte, die Titel des Getränkeherstellers Yakult Honsha und die des Kosmetikunternehmens Shiseido ermäßigten sich um mehr als 2 Prozent. Sehr fest mit bis zu 5 Prozent plus zeigten sich die Aktien der Fluggesellschaften in Hongkong. Hier trug die Hoffnung, eine weitere Aufwertung des Yuan könnte die Dollar-Schulden der Fluglinien reduzieren. Zudem erhöhte die UBS die Einstufung für China Eastern und Air China auf "Kaufen". Gesucht waren in der ganzen Region Aktien aus der Rohstoffbranche, nachdem die Preise für Rohstoffe wie Erdöl und Kupfer zuletzt gestiegen waren. In Sydney ging es für die Aktien der Bergbaukonzerne Rio Tinto und BHP Billiton um 1,2 und 0,2 Prozent nach oben. In Tokio stieg der Kurs des unter anderem im Rohstoffgeschäft tätigen Handelskonzerns Marubenium 0,3 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Volkswagen scheitert mit Antrag auf einstweilige Anordnung

Volkswagen muss im Streit um einen Sonderprüfer in der Dieselaffäre eine Schlappe einstecken. Das Bundesverfassungsgericht lehnte den Antrag des Automobilkonzerns auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ab, wie das Gericht mitteilte. Die Entscheidung sei unanfechtbar. Das Unternehmen hatte in Karlsruhe beantragt, dass der vom Oberlandesgericht (OLG) Celle berufene Sonderprüfer keinesfalls tätig werden dürfe, solange seine Verfassungsbeschwerde dagegen in Karlsruhe anhängig und noch nicht entschieden sei.

Allianz startet am 3. Januar mit Aktienrückkauf

Die Allianz SE startet am 3. Januar 2018 das Anfang November angekündigte Aktienrückkaufprogramm. In einem Zeitraum von bis zu sechs Monaten wird der Versicherungskonzern eigene Aktien für bis zu 2 Milliarden Euro erwerben. Die zurückgekauften Papiere würden ohne Herabsetzung des Grundkapitals eingezogen, bekräftigte die Allianz.

PNE Wind wird nach Windparkverkauf zuversichtlicher

Der Windenergiespezialist PNE Wind wird nach dem Verkauf des französischen Windparkprojekts Longeves zuversichtlicher für das Jahresergebnis. Das Unternehmen aus Cuxhaven geht nun davon aus, dass das EBIT 2017 im oberen Bereich der Anfang November auf 17 bis 23 Millionen Euro angehobenen Prognose liegen wird.

Alibaba auf dem Weg zu 1 Billion Dollar Marktwert

Das chinesische Internetwarenhaus Alibaba hat von den sechs führenden Internetkonzernen die besten Chancen, 2020 einen Marktwert von 1 Billion US-Dollar zu erreichen. Dies prognostiziert Rob Sanderson, Analyst bei MKM Partners. Die Alibaba Group Holding Ltd würde damit Apple, Alphabet, Amazon, Facebook und Tencent in den Schatten stellen.

Digitalkonzerne aus USA und China sind die teuersten Firmen

Die Liste der teuersten Unternehmen der Welt führen klar die US-Digitalkonzerne Apple, Google und Microsoft an - die chinesischen Internetkonzerne Tencent und Alibaba haben 2017 aber beide einen Riesensprung nach vorn gemacht und mischen vorne mit. Das ergibt eine am Freitag vorgestellte Analyse der Unternehmensberatung EY. Teuerstes europäisches Unternehmen, am Börsenwert gemessen, ist demnach Shell auf Rang 17 - teuerster europäischer IT-Konzern der Softwareanbieter SAP auf Rang 62.

